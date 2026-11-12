El sorpresivo anuncio que hizo una figura de El Trece: “Se agranda la familia”

Una mediática figura de El Trece causó sorpresa en sus seguidores tras revelar que se encuentra en la espera de un nuevo integrante en la familia.

Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar que su familia se agranda con la llegada de nuevos integrantes. La bailarina compartió un video en sus historias de Instagram y reveló el embarazo de Neni, una de sus perritas: “Se agranda la familia”.

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En las imágenes que publicó, Cinthia aparece durante una visita al veterinario, donde observa ansiosa la ecografía de su mascota. Al ver a uno de los cachorros en movimiento y escuchar los latidos de su corazón, reaccionó: “¿Me están cargando? No te puedo creer. Mirá”. También le habló directamente a su perrita: “Mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”.

Anuncio de Cinthia Fernández en redes sociales.

La publicación generó confusión entre sus seguidores, que al principio pensaron que la mediática estaba embarazada y que tendría un nuevo hijo junto a su pareja, Roberto Castillo. Sin embargo, al descubrir que se trataba de sus mascotas, muchos reaccionaron con humor en las redes sociales.

La historia de amor de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

La historia de amor entre Cinthia Fernández y el abogado Roberto Castillo comenzó a partir de un vínculo profesional. Ambos se conocieron cuando Castillo empezó a representarla legalmente en los conflictos judiciales que Fernández mantenía con su expareja, el exfutbolista Matías Defederico, especialmente por cuestiones vinculadas a la manutención de sus tres hijas.

Según contó la propia Cinthia en una entrevista con Infobae, se conocían desde hacía aproximadamente cuatro años y, durante ese tiempo, mantuvieron una relación estrictamente profesional. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir sentimientos entre ellos y el vínculo se transformó en una relación sentimental. La pareja comenzó a compartir viajes y momentos familiares, integrando también a sus respectivos hijos. En septiembre de 2024, durante unas vacaciones en México, Castillo le propuso casamiento a Fernández en una playa de la Riviera Maya.