Sorpresa por la revelación que lanzó Marta Fort sobre su padre: "Se lo quiso levantar..."

Marta Fort sorprendió al revelar una anécdota inédita de Ricardo Fort en una fiesta de Miami mientras dialogaba con Julieta Nair Calvo.

Durante una transmisión en vivo del certamen MasterChef Celebrity (Telefe), Marta Fort reveló que Madonna habría intentado conquistar a su papá, Ricardo Fort, durante una de las salidas que compartieron en Estados Unidos. La anécdota surgió mientras conversaba con Julieta Nair Calvo sobre sus gustos musicales.

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Durante el diálogo entre ambas participantes, Marta explicó: “Salió de joda con Madonna y con Versace”. Ante la sorpresa de Julieta, Marta decidió revelar un dato inédito que sorprendió a los presentes: “Madonna se lo quiso levantar”. Finalmente, entre risas, la participante de MasterChef Celebrity completó la anécdota con una frase que generó risas en el estudio: “Era lastimosamente muy gay para ella”.

La anécdota reavivó la etapa en la que Ricardo Fort vivió en Estados Unidos, donde intentó impulsar su carrera artística y conoció a importantes figuras del espectáculo internacional. Sin embargo, la mayoría de los contactos diarios de Fort en Miami se daban con empresarios locales, su círculo íntimo de seguridad y parejas argentinas.

Ricardo Fort vivió en Miami durante varias etapas de su vida.

Marta Fort sorprendió con sus habilidades culinarias en MasterChef Celebrity

Marta Fort se sumó a MasterChef Celebrity Argentina, el reality gastronómico de Telefe conducido por Wanda Nara. Antes de comenzar la competencia, la hija de Ricardo Fort reconoció que no tenía demasiada experiencia en la cocina cotidiana y que necesitaba prepararse para estar a la altura.

En una entrevista televisiva contó que había empezado a tomar clases particulares con un chef y que practicaba especialmente pastas y otros platos. También admitió que el orden y las compras de ingredientes podían convertirse en sus principales dificultades.

Desde sus primeras apariciones, Marta llamó la atención por su personalidad y sus intercambios con el jurado, especialmente con Damián Betular. En una de las emisiones, protagonizó un momento divertido cuando hizo un comentario durante la devolución del pastelero, que respondió entre risas.