Sorpresa en el espectáculo por la operación a la que se sometió Fabián Gianola: "Me lo pidió mi novia"

Fabián Gianola sorprendió con una confesión íntima que nadie esperaba. El actor contó que se sometió a una intervención quirúrgica a pedido de su novia, con quien tiene una diferencia de 35 años.

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La revelación llegó en un momento particular para el artista, que todavía se recupera de un duro golpe. Es que, hace pocas semanas, tuvo un accidente que lo obligó a pasar por el quirófano y a hacer reposo durante varios días.

Fabián Gianola sufrió un accidente cuando caminaba por Saavedra.

El accidente en Saavedra

El episodio ocurrió el lunes 19 de octubre, alrededor de las 15, cerca del shopping DOT, en el barrio de Saavedra. Gianola cruzaba la calle por la senda peatonal cuando lo embistió un auto que doblaba, según registró la cámara de seguridad de una casa.

El conductor se quedó en el lugar para asistirlo y llamó al 911 para pedir atención médica. Por el impacto, el actor sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en el ligamento de la muñeca, por lo que tuvo que ser operado.

La charla con Carmen Barbieri

Pese a todo, Gianola ya piensa en volver pronto al teatro y aprovechó para dar algunas entrevistas. En una de ellas, habló con Carmen Barbieri, que le preguntó con insistencia si tenía ganas de agrandar la familia.

La respuesta del actor fue contundente: ya decidió no volver a ser padre, así que esa posibilidad está descartada. Y enseguida explicó el motivo con todos los detalles.

“Por pedido de mi señora”

“El 14 de junio me hice una vasectomía, por pedido de mi señora. Ella no quiere tener hijos. Ella tiene 28 años. Hace cinco que salimos y vivimos juntos”, relató sin vueltas. Además, repasó su historia familiar: “Yo ya tengo una hija de 30 que vive en Costa Rica, y uno de 26 que vive en Palermo”.

Lejos de mostrarse arrepentido, Gianola aseguró que los dos están muy enamorados y que la vasectomía fue la mejor opción para estar tranquilos. Así, con la muñeca en recuperación y el corazón ocupado, el actor dejó en claro que hoy su prioridad es disfrutar de la vida en pareja… y volver cuanto antes al escenario