Una nueva denunciante expuso a Fabián Gianola: "Es un perverso"

Una actriz que compartió elenco con el artista a principios de los 90 reveló que fue acosada en un camarín.

Una nueva denunciante de Fabián Gianola se expresó en la televisión sobre un abuso ocurrido durante una obra de teatro en un camarín. Se trata de la actriz Mabel Gagino, quien dejó en claro que dejó la actuación por su experiencia con el humorista.

“Esta situación no es linda para ninguna mujer, es humillante venir a contar todo esto", comenzó su descargo la actriz que compartió elenco con Gianola en una obra teatral de 1993, en el ciclo. "Nosotros trabajamos un año juntos. Cuando empezaron los ensayos él empezó a intentar quebrarme, porque yo ya sufría una situación de violencia familiar en un matrimonio que por supuesto terminó".

Gagino siguió en alusión a la estrategia de los varones que tiene ese tipo de actitudes: "Estos hombres captan la vulnerabilidad en las mujeres. Yo estaba viviendo una grave situación familiar y además era el director de la obra, el otro señor con el que yo estaba", soltó y continuó: "Él me hostigó durante todos los ensayos, diciéndome cosas por lo bajo, hablando mal de mi trabajo, humillándome, tomándome el pelo".

"Yo siempre me sé la letra y con él no podía. Estábamos por estrenar y yo no podía tener la letra. Él me paralizaba, su sola presencia lo hacía. Cada vez que él me tenía que dar el piel, me decía barbaridades por lo bajo, me humillaba", dijo la actriz, en alusión a cuánto la afectaban las actitudes de Gianola. "Yo llevaba un vestido muy escotado por el personaje y cada vez que pasaba por el lado de él me decía 'mostrame los pezones'. Y como no lo hacía él decía: 'Bueno, no me mostrás los pezones porque los tenés feos, negros y peludos'".

El traumático momento que Mabel Gagino sufrió con Gianola en un camarín

Mabel relató una desagradable situación que vivió en esa misma temporada teatral, cuando Gianola cruzó un nuevo límite. "Un día voy al camarín a llevarle algo a una actriz, que era la amante de Fabián Gianola, que estaba recién casado. Entro y él entra atrás y me empieza a decir lo de los pezones".

"Y yo estaba tan aterrada, me quería ir. Él me dijo: 'Dale, mostrame los pezones que yo te muestro la poronga'. Y se sacó el miembro. Yo estaba tan paralizada y tan aterrada que atiné a mostrarle, pero la chica que estaba con él dijo 'Fabián basta' y me salvó. Yo creo que es un perverso", cerró la actriz.