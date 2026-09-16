Sorpresa por lo que dijo Yanina Latorre sobre la final de Gran Hermano: "Lo saben"

Este miércoles 16 de septiembre tomará lugar la final de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de más de 200 días al aire, llegó la jornada más esperada: aquella en la que conoceramos a la gran ganadora del certamen. A diferencia de otros años, solo dos jugadoras continúan en la casa (usualmente la gala definitiva era con tres): Yisela "Yipio" Pintos y Solange "Sol" Abraham.

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Lejos de ser un dúo armonioso, son sin duda alguna una de las duplas más contrapuestas en llegar a esta instancia. Entre ambas supieron forjar mil y un capítulos de desacuerdos; escándalos y gritos. Fueron las máximas representantes de sus respectivos grupos y ahora están cara a cara, a un paso de la gloria. Esa naturaleza tan dicotómica hizo que haya una gran división entre el público, entre quienes apoyan a la uruguaya y quienes están con Sol. Y esto desde luego se extiende a las diferentes figuras que tiene nuestro país.

Solange o Yipio, una de ellas será la ganadora de esta edición de Gran Hermano.

Yanina Latorre habló sobre la final de Gran Hermano

Ejemplo de ello es Yanina Latorre, quien durante su programa en El Observador habló acerca de la emisión del martes y de la que vendrá hoy: "Me gustó más el reencuentro de la familia de Sol que el encuentro de la familia de Yipio. La vi tierna, la mamá me gustó, me pareció una persona humana. Me gustó cómo habló con la hija y con el sobrino. La vi humana, porque yo la veía durita. Muy peleadora".

En ese sentido, añadió: "Después me quedé viendo el debate, las que defienden a Yipio…yo quiero que gane Yipio. Lo saben, lo dije, aparte me cae simpática. Me gusta Yipio porque me da esa cosita tierna, graciosa. No sé, pero hay algo de ella que me da ternura".

Finalmente, se refirió a la polémica respecto al llamamiento a no votar por Yipio para evitar que sea nuevamente un uruguayo quien gane: "¿Qué tiene que sea uruguaya? Uruguay, Argentina…somos lo mismo".