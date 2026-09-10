Salió a la luz un dato peculiar de Chiche Gelblung tras su fallecimiento luego ser internado por un cuadro respiratorio acompañado por fiebre alta.

Este 9 de septiembre, Samuel Chiche Gelblung falleció a los 82 años en el Sanatorio Mater Dei tras ser ingresado por un cuadro respiratorio acompañado por fiebre alta. Tras el hecho, salió a la luz un peculiar gusto del periodista que, hasta el momento, era totalmente desconocido mediáticamente.

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Asimismo, durante una transmisión en vivo del ciclo Otro Día Perdido (El Trece), Marina Calabró reveló durante un diálogo con el conductor Mario Pergolini que Chiche estaba “obsesionado” con el Tamagotchi, un pequeño dispositivo electrónico de bolsillo que simula una mascota virtual.

Tamagotchi, un aparato electrónico con la forma de un huevo, y con una pantalla en blanco y negro pixelada, en donde aparece una mascota virtual.

En ese contexto, la periodista reveló: “Durante la época que labure con él, él estaba obsesionado con un Tamagotchi, y de repente pasaba algo con el Tamagotchi, no sé, le pedía que le limpié las necesidades o que le dé de comer, y podía estar hablando con el presidente de la Nación, cortaba todo y se ocupaba del Tamagotchi. El día que se murió el Tamagotchi suspendió la reunión de producción, estaba devastado”.

El emotivo homenaje de Adepa a Samuel Chiche Gelblung

Los directivos y editores de medios conocidos en el norte argentino realizaron un sentido y emotivo homenaje de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) a Chiche Gelblung tras su fallecimiento. Asimismo, el emotivo encuentro se llevó a cabo en el Hotel Sheratond de Tucumán durante el inicio de la 64ª Asamblea General Ordinaria.

Durante la ceremonia, la entidad repasó los logros centrales de su carrera profesional, iniciada en la década de 1960 como cronista y fotógrafo, hasta alcanzar la dirección ejecutiva de la revista Gente entre los años 1970 y 1980. Por otra parte, la secretaria de la entidad, Ana Tronfi, encabezó la lectura de la carta en el escenario junto al presidente de la institución, Martín Etchevers, y los directivos Daniel Dessein y Juan Carlos Fernández Llano.