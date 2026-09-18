Sorpresa: un conductor argentino se casó en secreto tras siete años de relación

Un reconocido conductor argentino de televisión tuvo una boda secreta junto a su pareja luego de estar siete años en una relación amorosa.

El reconocido conductor argentino de televisión, Julián Weich, se casó de manera inesperada con su pareja, Jennifer De la Rosa, tras siete años de relación. Asimismo, los invitados que habían sido convocados para asistir al cumpleaños de Jennifer se encontraron con una boda secreta.

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Según trascendió públicamente, la pareja decidió optar por una ceremonia privada junto a familiares y amigos cercanos. La celebración se llevó a cabo en el restaurante Tomate, en Palermo Soho, que cerró sus puertas para mantener el evento en la intimidad.

En ese marco, los invitados recibieron la invitación con la idea de asistir al cumpleaños de Jennifer. Sin embargo, al llegar al lugar, descubrieron que Julián Weich y su pareja estaban a punto de casarse. Por su parte, el hijo del conductor, Momo, estuvo presente durante la ceremonia.

La historia de amor entre Julián Weich y Jennifer De la Rosa

Julián Weich y Jennifer De la Rosa se conocieron en 2019, durante un evento en el que él trabajaba. Después de ese encuentro volvieron a hablar y comenzaron una relación. Según contó Weich, descubrieron que ambos compartían el gusto por el buceo y así comenzó su historia de amor.

Con el paso de los años, la pareja mantuvo su relación alejada de los medios. En 2024, Weich contó que llevaban cinco años juntos y que convivían. Jennifer, de origen mexicano, vive en Argentina desde hace más de 20 años y tiene un emprendimiento relacionado con la gastronomía mexicana.

Julian Weich y Jennifer se casaron luego de siete años juntos.

En distintas entrevistas, Weich contó algunos detalles de su relación y destacó que el vínculo se fue dando de manera natural: “Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta de que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando”. Durante ese mismo diálogo, el conductor señaló: “Se llama Jennifer y es mexicana, pero vive en Argentina desde hace veinte años”.