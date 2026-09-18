Quién es la esposa de Julián Weich con la que se casó en secreto: así es Jennifer

Julián Weich atraviesa una nueva etapa de su vida personal después de mantener durante años un romance alejado de la exposición mediática. El conductor construyó una relación estable con una mujer mexicana que eligió preservar su intimidad, aunque algunos detalles de su historia de amor trascendieron con el paso del tiempo.

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Quién es Jennifer, la esposa de Julián Weich

Jennifer es una chef mexicana que vive en Argentina desde hace aproximadamente dos décadas y que desarrolló un emprendimiento relacionado con la gastronomía de su país. A diferencia de Julián Weich, mantiene un perfil mucho más reservado en los medios y son pocas las apariciones públicas de la pareja.

Sin embargo, su actividad en redes sociales permite conocer algunos de sus intereses. En particular, Jennifer suele compartir fotografías y videos de diferentes viajes alrededor del mundo, una de las grandes pasiones que comparte con el conductor.

La pareja lleva varios años de relación y desde el comienzo optó por mantener el vínculo lejos de las cámaras. Esa decisión les permitió construir una vida cotidiana con un bajo nivel de exposición pública.

Cómo se conocieron Julián Weich y Jennifer

La historia de amor entre Julián Weich y Jennifer comenzó de manera casual durante una fiesta. Allí entablaron una conversación y rápidamente descubrieron que tenían un interés en común: el buceo.

En una entrevista con La Nación publicada en 2024, el conductor contó detalles de aquel primer encuentro. “Nos conocimos en una fiesta, charlamos, nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba el buceo y así se fue dando”, explicó.

El vínculo avanzó con el tiempo hasta convertirse en una relación estable. Para entonces, ambos ya compartían una vida en común y habían decidido convivir.

En aquella misma entrevista, Weich había revelado: “Se llama Jennifer y es mexicana, pero vive en Argentina desde hace veinte años”. También había confirmado que vivían juntos, aunque todavía no habían formalizado legalmente la relación.

Cuántos años tiene Jennifer y cuál es la diferencia de edad con Julián Weich

La diferencia de edad tampoco fue un obstáculo para la pareja. Julián Weich tiene 60 años, mientras que Jennifer es 18 años menor.

El romance comenzó hace aproximadamente siete años y durante buena parte de ese período ambos mantuvieron la relación en completa discreción. Los viajes y el buceo se convirtieron en algunas de las actividades que comparten, mientras Jennifer continuó desarrollando su emprendimiento gastronómico.

Su perfil en redes sociales refleja además su interés por conocer nuevos destinos y recorrer distintos lugares del mundo.

Cuándo se casaron Julián Weich y Jennifer en secreto

Julián Weich y Jennifer dieron un nuevo paso en su relación después de varios años juntos. Foto: Ciudad Magazine

La relación dio un nuevo paso el viernes 11 de septiembre, cuando Julián Weich y Jennifer se casaron por civil en una ceremonia íntima. La celebración se realizó en absoluta reserva y contó únicamente con familiares y amigos cercanos.

La noticia se conoció después de que Asato San, emprendedor gastronómico, publicara en sus redes sociales imágenes correspondientes al brindis. Según trascendió, varios de los invitados habían llegado al encuentro pensando que se trataba de un cumpleaños.

Cómo fue la celebración del matrimonio de Julián Weich

Después de la ceremonia, los recién casados compartieron una comida especialmente preparada para la ocasión. El menú estuvo a cargo de Tomate, con una propuesta diseñada por el chef Facundo Berti y una barra dirigida por Agustín Giuliani.

Para preservar la privacidad del festejo, el local ubicado en Palermo Soho cerró sus puertas a las 18 horas. La propuesta gastronómica incluyó platos de estación con influencias mediterráneas y tuvo a los ñoquis de batata como uno de sus principales destacados.

De esta manera, después de varios años de relación y una convivencia que ya había sido confirmada públicamente, Julián Weich y Jennifer decidieron formalizar su vínculo con una boda que permaneció en secreto hasta después de la celebración.