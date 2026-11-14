Sorpresa en América: confirmaron al nuevo conductor de Pasión de Sábado y nadie lo esperaba

Martín Salwe se prepara para vivir un sábado muy distinto en la pantalla de América TV. El locutor del canal fue el elegido para ponerse al frente de Pasión de Sábado, el clásico ciclo de cumbia que acompaña los fines de semana de miles de televidentes. La noticia tomó por sorpresa al público, que no tenía su nombre entre los candidatos para ocupar ese lugar.

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La primicia no llegó por un comunicado oficial ni por las redes del programa. La dio el periodista Santiago Sposato en Ya fue todo, su ciclo de streaming, y desde ese momento el dato empezó a circular entre los seguidores del programa tropical.

Martín Salwe conducirá Pasión de Sábado.

Un reemplazo con final abierto

Según explicó Sposato, la llegada de Salwe responde a una situación especial. El locutor ocupará el lugar de Alejandro Beltzer, que habitualmente comparte la conducción con Marcela Baños, la cara más reconocida del ciclo. Por el momento no se conocieron los motivos de la ausencia de Beltzer ni cómo se tomó la decisión dentro del canal.

El cambio se verá en pantalla enseguida. “Martín Salwe va a ser el conductor de Pasión de Sábado este sábado”, anunció el periodista, y dejó en claro que el debut es inminente.

Una frase que dejó la puerta abierta

Lo más llamativo de la revelación llegó después. Sposato no se quedó en confirmar la fecha y sumó un comentario que despertó todo tipo de especulaciones: “Y andá a saber si no por unos sábados más”. Con esa frase dejó abierta la posibilidad de que el reemplazo dure más de lo previsto.

De todos modos, el propio Sposato aclaró que se trata de una ocasión puntual y no de un cambio definitivo en la conducción. Aún así, la frase alcanzó para que los fanáticos del programa empezaran a imaginar a Salwe en un rol más estable junto a Baños.

Cumbia, baile y un debut bajo la lupa

Pasión de Sábado es uno de los programas más tradicionales de la televisión argentina dedicados a la música tropical. Cada fin de semana reúne a bandas y solistas del género en un escenario donde la cumbia es la gran protagonista.

En ese contexto, Salwe tendrá el desafío de conquistar al público fiel del ciclo. Si el debut sale bien, la frase de Sposato quizás termine siendo algo más que un comentario al pasar. Por ahora, lo único seguro es que este sábado el locutor cambiará la cabina por la pista de baile, y más le vale haber ensayado unos pasitos.