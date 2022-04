Sofía Gala, protagonista de "Closer": "Los desencuentros en las relaciones no pasan de moda"

La actriz Sofía Gala Castiglione, protagonista de la tercera versión teatral argentina de “Closer” que se estrenó ayer en el Multiteatro, destacó que la vigencia de la emblemática pieza inglesa escrita en 1997 se debe a que “los conflictos y los desencuentros en las relaciones no pasan nunca de moda”.

“Las relaciones son universales y atemporales; el amor y la emocionalidad siempre son temáticas actuales porque, incluso en épocas en las que hablamos de relaciones libres y abiertas, siempre traen conflictos, traiciones y desencuentros”, explicó Castiglione a Télam sobre el texto que Patrick Marber escribió hace un cuarto de siglo.

“De hecho -abundó- la obra tomó vigencia con el tiempo, no se volvió vieja: por ejemplo, hay dos personajes que tienen sexting, cosa que es mucho más probable que suceda hoy que hace 20 años”.

Dirigida por Corina Fiorillo e interpretada por un elenco que completan Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela y Carolina del Carmen Peleritti, “Closer” aborda el encuentro de cuatro extraños que se dejan llevar por el deseo: Dan, Alice, Anna y Larry se ven envueltos en dos relaciones que se entrecruzan.

La obra, que debutó en Londres en 1997 y recibió el premio Laurence Olivier/BBC como Mejor Nueva Obra de Teatro y el Premio London Critics' Circle, se estrenó en Argentina dos años después, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Susú Pecoraro, Gerardo Romano y Leticia Brédice.

En 2008, la pieza que se volvió masiva en 2004 cuando fue adaptada en el cine por Julia Roberts, Jude Law, Clive Owen y Natalie Portman, volvió a la cartelera porteña de la mano de Araceli González, Mariano Martínez, Marcela Kloosterboer y Nacho Gadano.

Gala, que al momento de sumarse al proyecto solo había visto el filme, reconoció que la sedujo “un texto buenísimo para jugar e interpretar”, la posibilidad de trabajar por primera vez con Fiorillo (“El principio de Arquímedes”, “El Arquitecto y el Emperador”, “El Vestidor”, entre muchas otras) y sus compañeros de elenco.

Pero no solo eso: “Si bien habla de cuatro personas que se encuentran, se mezclan, transitan relaciones personales y emocionales para bien y para mal, la obra se termina de completar con la mirada del espectador porque no da respuestas: es una obra de preguntas, no baja línea ni resuelve”.

Por último, la actriz prefirió no dar pistas sobre Alice, su personaje: “A los cuatro les conocés apenas su historia, pero lo importante es lo que pasa ahí en el momento, en situaciones puntuales que producen un montón de interrogantes. Las relaciones de amor, el sexo, los vínculos dan tela para cortar siempre”.

“Closer” se presenta de miércoles a domingo en el Multiteatro (Avenida Corrientes 1283).

Con información de Télam