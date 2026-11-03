"Si va": la tremenda revelación de Eduardo Feinmann sobre Patricia Bullrich y Javier Milei

Durante la emisión del programa Territorio de pase por la pantalla de A24, el conductor Eduardo Feinmann dio a conocer una particular definición política atribuida a Patricia Bullrich. El periodista y su compañero de ciclo analizaron las especulaciones en torno a una eventual postulación de la actual ministra de Seguridad y su posicionamiento estratégico dentro del esquema del oficialismo nacional.

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En el marco del intercambio al aire sobre el futuro electoral y las versiones vinculadas a las elecciones presidenciales de 2027, los periodistas debatieron si las aspiraciones de la funcionaria se mantienen vigentes o si perdieron fuerza con el correr de los meses. En ese contexto, se hizo mención a las versiones que la señalan como una eventual opción respaldada por sectores del denominado círculo rojo y el empresariado.

La metáfora de la Fórmula 1 y la relación con Javier Milei

Al abordar el rol de la ministra dentro de la gestión libertaria, Eduardo Feinmann relató una anécdota reciente sobre cómo la propia dirigente explicaría su ubicación al lado del presidente Javier Milei. Según detalló el conductor, la funcionaria habría apelado a una comparación automovilística para graficar su función y su eventual proyección en el poder.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en el piso, Bullrich habría expresado: "Yo soy como un piloto de Fórmula 1. Soy parte de un equipo. El equipo es de dos. Son los dos pilotos, el piloto número uno y el piloto número dos. Los dos largamos la carrera. Hay un piloto que es el uno que tiene el mejor coche y el piloto número dos. Milei es el piloto número uno, yo soy el piloto número dos de este gobierno".

Siguiendo esa misma línea, el periodista continuó reproduciendo el razonamiento que habría manifestado la dirigente: "Ambos competimos en la carrera. Ambos largan, ambos compiten, ambos corren. Si el piloto uno se va a boxes, yo sigo en la carrera. No sé en qué lugar termino, pero sigo en la carrera. Así pasó con Horacio". A partir de esa frase, en el programa remarcaron que esa lógica explicaría por qué la referente política suele manifestar que se encuentra preparada ante cualquier escenario.

El debate sobre el "mileísmo sin Milei" y el armado oficialista

El relato de la metáfora abrió una discusión inmediata entre los conductores respecto de la viabilidad de esa comparación y el verdadero peso de Bullrich dentro de La Libertad Avanza. En la mesa televisiva plantearon si la funcionaria puede encarnar lo que definieron como un "mileísmo sin Milei", una etiqueta que, según señalaron, también es mencionada en el ámbito político e impulsada por figuras del sector empresarial como Paolo Rocca.

Frente a la analogía con la interna previa frente a Horacio Rodríguez Larreta, el coconductor del ciclo marcó reparos al sostener que en aquel momento ambos pertenecían a un mismo espacio partidario y existía una paridad de fuerzas originaria. Sin embargo, Eduardo Feinmann retrucó que en la actualidad la ministra ya no se encuentra ligada a la estructura de su partido anterior y comparte la misma fuerza política con el actual mandatario, consolidando su presencia directa en la estructura gubernamental.