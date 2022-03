Vuelve "Sex and the City" con una segunda temporada de "And just like that..."

22 de marzo, 2022 | 17.48

La serie secuela de "Sex and the City", "And just like that...", tendrá una segunda temporada luego del buen desempeño en audiencia de la primera parte estrenada a fin de año pasado, que retoma la historia de las amigas neoyorquinas 18 años después del fin de la comedia romántica original. HBO Max anunció la renovación de la serie protagonizada y producida por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes retoman sus roles promediando los cincuenta años y sin la presencia de la actriz Kim Cattrall, que no volvió con su interpretación de Samantha Jones ni se espera que lo haga en la próxima temporada. La serie original duró seis temporadas en HBO entre 1998 y 2004, en las que cuatro amigas treintañeras transcurrían sus romances en Nueva York, y hubo dos películas que siguieron la historia en 2008 y 2010. "Estoy encantado y entusiasmado por contar más historias sobre estos personajes vibrantes y valientes, interpretados por actrices maravillosas", dijo el showrunner de "And just like that...", Michael Patrick King, al sitio especializado Deadline. El retorno de "Sex and the City" tuvo buena recepción en HBO Max y resultó la apertura de temporada más vista de un contenido original nuevo del servicio de streaming. La serie fue originalmente creada por Darren Star, basada en un libro de Candace Bushnell. Con información de Télam