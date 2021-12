Sex and the City

Las protagonistas de "Sex and The City" se solidarizan con presuntas víctimas sexuales de "Mr. Big"

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, las protagonistas de la popular serie "Sex and The City" expresaron públicamente su solidaridad con las mujeres que denunciaron al actor Chris Noth, quien interpreta a "Mr. Big", por abusos sexuales.

“Estamos profundamente entristecidas por las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han venido y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, dice el texto publicado por las actrices en redes sociales.

Esta manifestación pública aparece luego de que se conociera una tercera denuncia contra Noth, de parte de una mujer que contó que el ataque se produjo en 2010, cuando ella, con solo 18 años, trabajaba en un restaurant en Manhattan.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según su relato a The Daily Beast, el actor la siguió hasta una oficina del lugar al terminar su turno e intentó mantener relaciones sexuales por la fuerza, pero ella logró sortear la situación bajo el engaño de que prefería que se vieran en otro lugar "más tranquilo".

Tras la promesa de volver a contactarse para que ella le pasara su dirección, la mujer logró escapar y avisarle a su familia y al dueño del restaurant sobre lo ocurrido, pero nadie le creyó y hasta le remarcaron que el actor nunca estaría interesado en "alguien tan insignificante" como ella.

Los otros dos casos denunciados hasta el momento también provinieron de mujeres que, al momento del ataque, trabajaban en restaurantes y fueron sorprendidas por el reconocido actor.

“La historia está fabricada, los supuestos detalles que se leen parecen salidos de una mala ficción”, se defendió Noth, a través de su representante ante la revista People.

El actor cobró notoriedad al encarnar al personaje de John James "Mr. Big" Preston, el interés romántico de Carrie Bradshaw (Parker) en "Sex and the City", que tras su fin en 2004 continuó en forma de películas antes de la llegada a principios de este mes a HBO Max de "And Just Like That...", la secuela de diez episodios.

Antes de ese papel, interpretó al detective Mike Logan en "La ley y el orden", otra institución de la TV de su país, entre decenas de otros trabajos en la pantalla chica y el cine desde la década del 80.

Con información de Télam