Mayans advirtió por las consecuencias del ajuste libertario sobre las provincias: "Más de 92 mil millones de dólares en deuda"

En medio de la discusión en la Cámara de Senadores para tratar la expulsión del senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, luego de haber sido encontrado con $211 mil dólares sin declarar en un cruce a Paraguay, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), el formoseño José Mayans, señaló el impacto económico que tuvieron las políticas del presidente Javier Milei sobre las provincias.

Durante su turno de hablar, el legislador aseguró que "en tan solo 10 meses de gobierno se tomó una deuda por más de 92 mil millones de dólares", señalando al ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como principales responsables.

"Esa plata después se la hacen pagar a los argentinos, los jubilados, los pensionados, los docentes, los policías. Ese es el año de Milei: del 40% al 53% de pobreza, con 18% de indigencia. En mi provincia 1.000 millones era el precio mayorista de la energía, y ahora es 7.300 millones. Estamos hablando de aproximadamente 72 mil millones que vienen de los formoseños a las empresas de energía", explicó.

Bajo esta línea, señaló que desde el bloque oficialista buscan "justificar un senador que es capturado infraganti y bajo la excusa que es del Partido Justicialista". "Queremos la banca que nos robaron por plata, nos robaron la banca", agregó, con la acusación de que desde La Libertad Avanza coimearon a Kueider para votar a favor de la Ley Bases.

"Es sumamente importante que ante el desastre que están haciendo con la deuda pública, con la educación, con los jubilados, con los pensionados, con las provincias, con la falta de presupuesto, con la violación de la Constitución, con la deuda pública, necesitamos realmente que el Parlamento funcione, no mientan más. Acá vino el Jefe de Gabinete a hacer agua, no sabe explicar, vino a leer cuatro horas acá. No le dije nada en su momento para no fastidiarlo, pero realmente fue un desastre", concluyó Mayans.

El Senado decidió expulsar a Edgardo Kueider, aliado de Milei

El Senado resolvió la expulsión del senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, luego de haber sido encontrado con $211 mil dólares sin declarar en un cruce a Paraguay. Finalmente, el peronismo logró alcanzar los dos tercios de la Cámara alta para removerlo con el apoyo de la UNión Cívica Radical y un sector del PRO. Como La Libertad Avanza no consiguió los votos necesarios para el desafuero que requirió la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, se inclinó por la expulsión.

Con 61 votos a favor, el Senado aprobó remover de su cargo al senador de Unidad Federal, detenido en Paraguay con dinero sin declarar. Hubo cinco negativos y una abstención. Mientras que hubo cuatro ausencias sin contar la del propio Kueider.

Por otra parte, el oficialismo no consiguió los votos para tratar la suspensión de Oscar Parrilli, procesado por el Memorándum con Irán, y se levantó la sesión. En la previa, Kueider habló con La Nación y expresó su enojo con sus ahora ex colegas. “Están vulnerando principios constitucionales como el derecho constitucional a la legítima defensa”, afirmó.

La Libertad Avanza había propuesto sólo suspender hasta marzo al senador aliado, pero el PRO y el radicalismo cambiaron de parecer a lo largo de la jornada. Sobre el cierre, el oficialismo acompañó la expulsión de Kueider.