Estrena en el streaming el drama juvenil y sobrenatural "Espíritus en la escuela"

"Espíritus en la escuela", nueva serie de drama juvenil y sobrenatural que sigue a una adolescente atrapada en el más allá que decide investigar su propia muerte junto a otros fantasmas que habitan su escuela secundaria, estrenará mañana en la plataforma de streaming Paramount+.

En la trama de ocho episodios, la joven actriz Peyton List -conocida por su papel en la popular tira "Cobra Kai"- es Maddie Nears, una cumplidora estudiante del Split River High School con una compleja infancia que, de un momento a otro, se encuentra en el inframundo dentro de los límites del colegio mientras, en el plano de los vivos, se vuelve noticia a raíz de su misteriosa desaparición.

Mientras lidia con su inevitable inclusión en una especie de grupo de ayuda de espíritus que se reúnen en uno de los salones de la escuela, la protagonista intentará rebelarse contra la actitud resignada y segura de sus nuevos conocidos y hará todo lo posible por descubrir quién la asesinó y por qué, empezando por su novio y principal sospechoso, Xavier (Spencer MacPherson).

En el medio de su misión, Maddie aprenderá que puede comunicarse con algunas personas vivas en determinados lugares de la escuela, lo que le permite contar con la ayuda interdimensional de sus mejores amigos, Simon (Kristian Flores) y Nicole (Kiara Pichardo).

A lo largo de la historia, la adolescente no sólo irá revelando las turbias respuestas, mentiras y secretos alrededor de su fallecimiento y las de otros casos ocurridos en el Split River, sino que también atravesará un viaje personal que la llevará a repensar todos sus vínculos y la realidad en la que existía.

"Graciosa, inquietante y sincera", la describieron en diálogo con Télam y otros medios internacionales sus tres productores ejecutivos, los hermanos Megan y Nate Trinrud y Oliver Goldstick, un veterano del formato chico con trabajos en series como "Pretty Little Liars", "Desperate Housewives" y la versión estadounidense de "Yo soy Betty, la fea" en su haber.

Megan Trinrud, que además es autora junto a su hermano y a Maria Nguyen de la novela gráfica en la que está basada la serie, comentó que "lo bueno es que ambos son medios muy visuales, porque hay ilustraciones increíbles en la novela y obviamente las visuales en la tira, así que no hubo un gran desafío en el proceso de adaptación".

"Los dos venimos de entrenamientos como guionistas para la televisión, y estábamos un poco nerviosos de meternos en algo como una novela gráfica, pero creo que lo lindo fue darnos cuenta de que en realidad no era tan distinto. Realmente es como un storyboad o algo que verías también para una serie o una película. Nos encantó la experiencia, y nos sentimos muy afortunados de haber podido hacer ambas cosas", agregó Nate.

Por su parte, Goldstick habló sobre lo que diferencia a la propuesta de otras de su estilo, y dijo que lo importante para él y sus colegas era "no retratar los clichés de las 'películas de fantasmas'": "'La magia del amor', una película británica que me encanta, tiene un dispositivo maravilloso de lo omnipresente, de que si podés o no ver a los muertos, depende del momento en el que uno está en su viaje", agregó sobre una de sus referencias.

"La idea de que ellos estén en la escuela por el resto de la eternidad es el elemento sobrenatural de la historia, pero no jugamos con lo terrorífico o el miedo. Esto trata sobre personas con cuestiones sin cerrar, que están intentando darse cuenta de en qué punto de su viaje están, y por qué están atrapados allí", siguió el productor.

Y en esa línea, Megan Trinrud consideró que "Espíritus en la escuela" tiene "algo específicamente diferente a lo que se ve de manera usual, en especial alrededor de Maddie, porque ella no sólo está atrapada en ese limbo, sino en su vida cotidiana".

"Todavía ve a sus amigos y a su familia, a sus maestros, en el lugar al que iba todos los días. Me parece que ese es un especto muy entretenido de la trama, que ella esté en ese plano porque todavía tiene que navegar lo que sucede entre ambos mundos", finalizó.

Producida por los estudios Awesomeness Live-Action, la tira también cuenta en su elenco con la participación de Sarah Yarkin, Nick Pugliese y Rainbow Wedell, con las apariciones especiales de Josh Zuckerman y Maria Dizzia, entre más.

Con información de Télam