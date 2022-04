El drama criminal "Tokyo Vice" llega al streaming el próximo 7 de abril

La serie "Tokyo Vice", drama criminal protagonizado por el joven Ansel Elgort en el papel de un periodista estadounidense que se instala en Japón a fines de los 90 y comienza a sumergirse en el peligroso mundo de la mafia yakuza, estrenará los primeros tres de sus ocho episodios en la plataforma de streaming HBO Max el próximo jueves 7 de abril.

Sus episodios, que serán lanzados semanalmente de manera doble -salvo el último, que llegará el 28 de abril-, están basados libremente en el relato de no ficción del periodista Jake Adelstein, que plasmó su propia experiencia viviendo en la mencionada ciudad y siguiendo de cerca el ritmo de la Policía Metropolitana.

Con dirección del reconocido cineasta Michael Mann ("El último de los mohicanos") a cargo del episodio piloto y un guion escrito por el ganador del premio Tony al teatro J.T. Rogers ("Oslo"), "Tokyo Vice" presenta a Elgort en el papel principal de un reportero que se muda a la capital japonesa para trabajar en un importante periódico local.

Protegido y acompañado por un detective veterano (encarnado por Ken Watanabe), el protagonista comenzará a explorar el peligroso mundo de la mafia conocida como yakuza, conociendo de primera mano la corrupción y los engaños del crimen organizado.

Rinko Kikuchi ("Westworld"), Rachel Keller ("Legion"), Ella Rumpf ("Succession"), Hideaki Ito ("The Doorman"), Sho Kasamatsu ("Love You as the World Ends") y Tomohisa Yamashita ("Dragon Zakura"), entre más, completan el elenco de la serie.

Con información de Télam