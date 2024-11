Best Chef Awards 2024: once chefs argentinos entre los mejores del mundo Chefs argentinos brillan en los Best Chef Awards 2024, destacándose con hasta tres cuchillos por su excelencia y su impacto global en la gastronomía.

15 de noviembre, 2024 | 15.52 Gonzalo Aramburu fue uno de los chefs argentinos destacados. Once chefs argentinos fueron distinguidos por su excelencia culinaria en los premios Best Chef Awards 2024, celebrados en Dubái, en los Emiratos Árabes. Estos premios, que no solo celebran la excelencia culinaria, sino también el impacto cultural de los chefs, otorgan un lugar privilegiado a aquellos que, a través de sus propuestas, consiguieron transformar la experiencia gastronómica global. La octava edición de los Best Chef Awards marcó un cambio fundamental en su metodología. Este año, el sistema de clasificación dejó atrás el tradicional ranking numérico de los 100 mejores y adoptó una escala de cuchillos, similar a las estrellas Michelin. Así, los chefs reciben de uno a tres cuchillos, dependiendo de su nivel de excelencia: un cuchillo para aquellos que alcanzan el 20% de los puntos máximos, dos cuchillos para los que logran un 40% y tres cuchillos para los más destacados, que representan a la élite mundial de la gastronomía. En esta edición, 11 chefs argentinos se hicieron un lugar en el podio, demostrando el creciente impacto de la cocina local en el mundo. MÁS INFO Gastronomía El mejor bar del mundo es de un argentino: dónde queda Los chefs argentinos premiados Entre los galardonados con dos cuchillos (nivel "Clase mundial") se destacan figuras como Gonzalo Aramburu, quien ya había alcanzado renombre internacional tras obtener dos estrellas Michelin. Su restaurante, Aramburu, en Buenos Aires, se consolidó como uno de los exponentes más refinados de la cocina argentina, destacando el uso de productos locales de alta calidad. Fue destacado Javier Rodriguez., chef de El Papagayo, en Córdoba, En sus palabras, este reconocimiento no solo celebra su trayectoria, sino también el trabajo de un equipo comprometido con la cocina de autor, que pone al producto argentino en el centro del escenario. MÁS INFO reconocimiento Quién es el argentino premiado por el MIT de Massachusetts Otro chef que alcanzó los dos cuchillos es Javier Rodríguez, de El Papagayo en Córdoba. Con su propuesta basada en la biodiversidad argentina, Rodríguez logró hacer de su restaurante un referente en la cocina de vanguardia, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la utilización de ingredientes autóctonos. La nueva ola de la cocina argentina Además de Aramburu y Rodríguez, otros chefs argentinos fueron reconocidos con dos cuchillos. Entre ellos están Guido Tassi (Don Julio), Agustín Ferrando Balbi (Andō, Hong Kong) y Tomás Treschanski (Trescha). Este grupo representa lo más destacado de la gastronomía argentina, tanto en el país como en el mundo. Cada uno con su estilo propio, pero todos con un denominador común: el uso de la materia prima local y la búsqueda constante de la innovación. MÁS INFO talento Quién es el primer argentino en estrenar una ópera en el MET Por otro lado, Fernando Rivarola (El Baqueano, Salta), Gabriel Oggero (Crizia), Julio Martín Báez (Julia), Patricio Ariel Negro (Sarasanegro), Sebastián Weigandt (Azafrán) y Tomás Kalika (Mishiguene) fueron premiados con un cuchillo, lo que también los coloca en una categoría de alta excelencia. Guido Tassi también recibió dos cuchillos. Cada uno de estos chefs aporta su visión única a la gastronomía argentina, desde la cocina de entorno de Sarasanegro en Mar del Plata hasta las reinterpretaciones judías de Mishiguene, pasando por la cocina de alta gama de Crizia y Azafrán. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN