Sergio Lapegüe reveló los motivos de su salida de A24, donde conducía el ciclo Noche de Noticias, mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

El periodista Sergio Lapegüe se refirió a los cambios que implementó en su rutina profesional durante este último tiempo. Asimismo, habló sobre su salida del canal A24, donde estaba al frente del ciclo Noche de Noticias, y explicó los motivos que lo llevaron a tomar tal decisión inesperada.

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En ese marco, Lapegüe contó que abandonó su lugar en la señal, donde conducía de lunes a viernes de 22 a 23 horas, y dejó abierta la posibilidad de una posible reincorporación: “Pero dejo A24 por ahora, el año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí, pero con horarios más ordenados”.

Por otro lado, habló sobre la acumulación de trabajo y el cansancio físico que sufrió: “Estaba haciendo 5 horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las 2, pero con el estómago lleno. Dormía mal, la pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo”.

La salida de Sergio Lapegüe de A24

El periodista y conductor Sergio Lapegüe decidió dejar temporalmente A24. La decisión sorprendió a los televidentes, que comenzaron a preguntarse por su ausencia en la pantalla. El propio Lapegüe explicó los motivos a través de un video publicado en sus redes sociales.

Según relató, pasaba alrededor de cinco horas diarias viajando en auto, dormía en hoteles y muchas veces terminaba cenando cerca de la una de la madrugada. El conductor aclaró que no se trata de una desvinculación definitiva: "Dejo A24 por ahora, el año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí, pero con horarios más ordenados". Mientras tanto, continuará al frente de Lape Club Social Informativo, por América TV, y de su programa radial Atardecer de un día agitado, en La 100.