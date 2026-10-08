Por qué se separaron Juana Viale y Juan de Benedictis: los motivos de la ruptura

La relación entre Juana Viale y Juan de Benedictis comenzó con intensidad y rápidamente se convirtió en una de las historias de amor más comentadas del espectáculo argentino. El romance tuvo como fruto el nacimiento de Ámbar de Benedictis, aunque la pareja atravesó una crisis durante el embarazo que terminó marcando el final de la relación.

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Cómo comenzó la relación entre Juana Viale y Juan de Benedictis

Juana Viale y Juan de Benedictis se conocieron en 2002, cuando la actriz tenía 20 años y el músico, hijo del reconocido cantante Piero, tenía 27. Por entonces, Juan lideraba una banda llamada Mulán y desarrollaba su carrera dentro de la música.

El vínculo avanzó rápidamente. Después de comenzar a salir, decidieron convivir y poco tiempo después llegó una noticia que cambió sus vidas: Juana estaba embarazada de su primer hijo.

La relación tomó entonces una enorme dimensión pública. El embarazo de la actriz se convirtió en uno de los temas más comentados por los medios de aquella época y la familia también quedó involucrada en el seguimiento de la situación.

El embarazo de Ámbar de Benedictis y la crisis de la pareja

El nacimiento de Ámbar de Benedictis fue uno de los acontecimientos más importantes de aquella relación, pero el embarazo también coincidió con el comienzo de una fuerte crisis entre Juana Viale y Juan de Benedictis.

Durante buena parte de la gestación, Juana contó con el acompañamiento de su madre, Marcela Tinayre. La pareja comenzó a atravesar constantes discusiones y los problemas internos terminaron afectando la convivencia.

La expectativa por conocer al bebé también ocupó las páginas de las revistas. En una edición de GENTE publicada el 30 de julio de 2002, un título reflejaba la incertidumbre sobre el nombre que tendría: “Nuestro hijo se llamará León o Ámbar”.

En medio de la crisis, una persona cercana a la pareja describió la intensidad del vínculo en declaraciones a los medios: “Ellos son así; se aman, pero en cualquier momento todo se puede terminar porque viven al límite esta pasión que los une”.

Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale y Juan de Benedictis.

Por qué se separaron Juana Viale y Juan de Benedictis

La ruptura se produjo como consecuencia de una relación que ya atravesaba fuertes conflictos y constantes peleas. Aunque existía un vínculo intenso entre ambos, las diferencias terminaron haciendo imposible la continuidad de la pareja.

La separación ocurrió durante el embarazo y, en aquel momento, Mirtha Legrand intentó bajar el tono de las versiones que circulaban en los medios. Según trascendió entonces, la pareja estaría distanciada hasta el nacimiento de la criatura, con la posibilidad de una futura reconciliación.

Sin embargo, esa reconciliación nunca llegó. El nacimiento de Ámbar no significó el regreso de la pareja y cada uno continuó su vida por separado.

Cómo es actualmente el vínculo entre Juana Viale y Juan de Benedictis

Aunque la relación sentimental quedó definitivamente atrás, con los años Juana Viale y Juan de Benedictis consiguieron reconstruir el vínculo desde otro lugar.

El punto de encuentro entre ambos fue siempre Ámbar, quien nació el 30 de marzo de 2003 y creció acompañada por sus dos padres. Juan mantuvo una presencia cercana en la vida de su hija, aunque eligió un perfil mucho más alejado de la exposición mediática.

Actualmente, ambos rehacieron sus vidas y mantienen una buena relación. La historia de amor terminó, pero el paso del tiempo permitió que las diferencias de aquella etapa quedaran atrás y que pudieran construir un vínculo familiar basado en el respeto y el acompañamiento de su hija.