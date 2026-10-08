Quién es Juan de Benedictis, el hijo de Piero, ex de Juana Viale y padre de Ámbar de Benedictis

La infancia de Juan de Benedictis estuvo marcada por la música y la historia de su familia.

La historia de Juan de Benedictis está ligada a la música, una familia de artistas y algunos de los nombres más conocidos del espectáculo argentino. El hijo de Piero atravesó una infancia marcada por el exilio, desarrolló su propia carrera musical y mantuvo vínculos familiares que lo conectaron con el mundo mediático.

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Juan de Benedictis y su infancia junto a Piero

Nacido en 1975, Juan de Benedictis creció en un contexto particular debido a la historia de su padre, el reconocido cantautor Piero. Cuando tenía apenas tres años, se trasladó con él a España durante el exilio que atravesó la familia.

El regreso a la Argentina se produjo en 1983, con el retorno de la democracia. Esa experiencia durante los primeros años de su vida tuvo una influencia importante en su identidad y en su relación con la música, un ámbito que estuvo presente desde su infancia.

Lejos de construir una carrera basada únicamente en el apellido familiar, Juan desarrolló su propio recorrido dentro del ambiente artístico. La música se convirtió en una parte central de su vida y en una forma de expresión que mantuvo a lo largo de los años.

La relación de Juan de Benedictis con Juana Viale

En 2002, Juan de Benedictis conoció a Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand, mientras tocaba con su banda Mulam. La relación comenzó rápidamente y la pareja decidió convivir poco después de conocerse.

conoció a Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand, mientras tocaba con su banda Mulam. La relación comenzó rápidamente y la pareja decidió convivir poco después de conocerse. Durante ese período nació Ámbar de Benedictis , el 30 de marzo de 2003. La llegada de la niña coincidió con una etapa de cambios para ambos y, posteriormente, la pareja tomó caminos separados.

, el 30 de marzo de 2003. La llegada de la niña coincidió con una etapa de cambios para ambos y, posteriormente, la pareja tomó caminos separados. A pesar de la ruptura, con el paso de los años lograron mantener un vínculo respetuoso y centrado en la crianza de su hija. Juan permaneció cerca de Ámbar durante su crecimiento, aunque siempre eligió mantenerse alejado de la exposición pública que rodeó a su expareja y a la familia Viale.

El músico conoció a Juana Viale en 2002, con quien tuvo a Ámbar y mantuvo posteriormente un vínculo familiar basado en la crianza de su hija.

Quién es Juan de Benedictis y cuántos hijos tiene

Además de Ámbar, Juan de Benedictis es padre de Jazmín, de 17 años, y Amapola, de 13, fruto de su relación con la cantante María Rosa. De esta manera, su vida familiar se encuentra atravesada por tres hijas con quienes mantiene un vínculo cercano.

Su perfil público se diferencia del de otros integrantes de familias vinculadas al espectáculo. Mientras su apellido aparece ocasionalmente en noticias relacionadas con Piero, Juana Viale o Ámbar, Juan optó por desarrollar su vida y su actividad artística con mayor discreción.

La música continúa siendo uno de los principales puntos de conexión con su historia familiar. Como hijo de uno de los cantautores argentinos más reconocidos, encontró en ese ámbito un espacio propio, aunque sin buscar el mismo nivel de exposición mediática.

Además de Ámbar, Juan de Benedictis tiene otras dos hijas, Jazmín y Amapola, fruto de su relación con la cantante María Rosa.

El vínculo de Juan de Benedictis con Ámbar

La relación entre Juan de Benedictis y Ámbar se mantuvo a lo largo de los años pese a la separación de sus padres cuando ella era pequeña. El vínculo familiar ocupó un lugar importante en su vida, mientras Ámbar creció y comenzó a desarrollar su propio perfil público.

La joven, hija de Juana Viale y nieta de Marcela Tinayre, pertenece a una familia con una fuerte presencia en los medios argentinos. Sin embargo, la historia de su padre transcurrió mayormente lejos de las cámaras, con la música y la familia como ejes de su recorrido personal.