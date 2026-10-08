Así está hoy Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale, Juan de Benedictis y nieta de Piero

A pesar de crecer en una de las familias más conocidas de la televisión argentina, Ámbar de Benedictis eligió mantener un perfil bajo y desarrollar su camino lejos de las cámaras.

Ámbar de Benedictis creció rodeada de figuras centrales del espectáculo argentino, como Juana Viale, su padre Juan de Benedictis y su abuelo del cantante Piero. Sin embargo, desde joven buscó construir un perfil propio y mantenerse alejada de la exposición. Su recorrido académico y profesional tomó un rumbo ligado al arte, la comunicación y la producción audiovisual.

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Ámbar de Benedictis: una vida lejos de las cámaras

Hija de Juana Viale y Juan de Benedictis , Ámbar creció en un entorno marcado por la televisión, la música y el mundo artístico. Su abuela es Marcela Tinayre y su bisabuela, Mirtha Legrand, por lo que la exposición pública forma parte de su historia familiar.

de y , creció en un entorno marcado por la televisión, la música y el mundo artístico. A pesar de ese contexto, la joven eligió mantener cierta distancia de los medios . Desde pequeña tuvo contacto con estudios de grabación, camarines y producciones televisivas, pero con el tiempo encontró una manera diferente de vincularse con la industria del entretenimiento.

. Desde pequeña tuvo contacto con estudios de grabación, camarines y producciones televisivas, pero con el tiempo encontró una manera diferente de vincularse con la industria del entretenimiento. Su interés se orientó principalmente hacia las disciplinas creativas y el trabajo detrás de escena, en lugar de ocupar el centro de las cámaras.

Qué estudió Ámbar de Benedictis en París

Uno de los momentos más importantes en el camino de Ámbar de Benedictis llegó después de terminar la secundaria, cuando decidió trasladarse a Francia para continuar con su formación.

Durante el primer semestre de 2021 estudió Artes Visuales en la Universidad de La Sorbona, en París. La experiencia le permitió profundizar en disciplinas relacionadas con el diseño, el arte y la composición de imágenes.

Tras su etapa en Europa, regresó a Buenos Aires y decidió modificar su orientación académica. En 2023 comenzó la carrera de Comunicación Social en una universidad privada, una elección que le permitió combinar su interés por las expresiones artísticas con el universo de los medios.

El trabajo de Ámbar de Benedictis en televisión

Actualmente, una de las facetas menos conocidas de Ámbar de Benedictis está relacionada con la producción audiovisual. La joven comenzó a trabajar como asistente de producción en StoryLab, la productora encabezada por su tío Nacho Viale.

Desde ese lugar participa en proyectos televisivos vinculados a su propia familia, entre ellos La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, los programas que tienen como protagonistas a Mirtha Legrand y Juana Viale en la pantalla de eltrece.

Su tarea se desarrolla detrás de cámara e incluye aspectos relacionados con la organización y el armado de las emisiones. De esta manera, encontró un espacio dentro de la televisión sin necesidad de convertirse en una figura frente al público.

Ámbar de Benedictis trabaja detrás de escena como asistente de producción en StoryLab y participa en los programas televisivos de su familia.

Ámbar de Benedictis y su vínculo con la moda

La moda también apareció en el recorrido de Ámbar de Benedictis. En 2023 protagonizó una campaña para la marca de lencería Caro Cuore, experiencia que tuvo repercusión en distintos medios.

Sin embargo, el modelaje no se transformó en su principal actividad profesional. La aparición quedó como una experiencia puntual dentro de un camino que parece estar más enfocado en la comunicación, el arte y la producción.

A los 23 años, Ámbar mantiene un perfil reservado y utiliza sus redes sociales de manera medida. En Instagram reúne poco más de 52.000 seguidores y comparte principalmente fotografías vinculadas con viajes, arte y momentos personales.

Su presente muestra una elección diferente a la de otras integrantes de su familia: continuar cerca del mundo del espectáculo, pero desde detrás de cámara y con una identidad profesional propia