"Tequila. Sexo, drogas y rock and roll" o el rock en español en primera persona

(Por enviado especial).- Fueron apenas seis años, pero la corta e intensa vida de Tequila, la mítica banda hispano-argentina de los setenta, dejó su marca indeleble: una rica y convulsionada historia que rescata "Tequila. Sexo, drogas y rock and roll", de Alvaro Longoria, presentada en la 70va. edición del Festival de San Sebastián

“Tequila. Sexo, drogas y rock and roll' es un documental apologético, que rescata y destaca la importancia de Tequila como pionero y acelerador de la escena musical española, que vio en el grupo un camino posible a seguir del rock en castellano.

“La gente nos quiso mucho y vendimos muchos discos, no fuimos unos artistas malditos que hoy se reivindican”, desmitificó Alejo Stivel en su visita a Donostia junto a su amigo de toda la vida, Ariel Rot, que pone las cosas en su lugar: “Tampoco fuimos precisamente un grupo 'one hit wonder' (de un solo éxito)”, destacó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero el registro documental, también se encarga de dar cuenta los excesos y las sombras de la banda “que desvirgó a España", afirmó Alvaro Longoria en declaraciones a la prensa.

"La historia de Tequila es una serie de demasiados: demasiado jóvenes, demasiada droga, demasiado éxito. No los cuidaron", describe Cecilia Roth en el documental que la tiene como narradora, que cuenta con los testimonios de Miguel Ríos, Ramoncín y Gay Mercader, entre otros.

Los argentinos Ariel Rot (guitarra) y Alejo Stivel (voz), junto a los españoles Julián Infante (guitarra), Felipe Lipe (bajo) y Manolo Iglesias (batería), fueron los integrantes de la banda que le puso música a la transición de la dictadura franquista a la libertad de la democracia.

Su primer disco, “Matrícula de honor” (1978), vendió miles de copias y rápidamente convirtió a los Tequila en estrellas del rock ibérico, con todos los clichés de los excesos del rock: grupies que los seguían (y los encontraban) a sol y sombra, jornadas interminables de alcohol y droga y claro, las disputas internas que pronto afloraron y pusieron fecha de vencimiento al grupo.

"Salta!!!", "Dime que me quieres" o "Rock and Roll en la plaza del pueblo" fueron éxitos instantáneos, que además, venían acompañados por la imagen del grupo.

"Tuvimos una actitud que nos ayudó a explotar, transmitíamos que éramos unas rock stars", contó Ariel Roth, uno de los cerebros de la banda junto a Alejo Stivel, con quien eligió al resto de los integrantes de Tequila.

La película, que forma parte de la sección Made in Spain del festival donostiarra y en breve tendrá su estreno en España, rescata valiosas imágenes de archivo, en donde se aprecia la fuerza y el magnetismo de la banda que según el director del documental, Alvaro Longoria, por aquellos años de la llamada “movida española” dio cátedra de talento y recorrió todos los tópicos del "sexo, drogas y rock and roll".

Con información de Télam