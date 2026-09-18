Salió a la luz toda la verdad sobre el matrimonio de Leandro Paredes: "Con tantos años juntos..."

Camila Galante rompió el silencio y habló sobre las escandalosas versiones que circulan sobre un acuerdo de pareja con Leandro Paredes.

En medio de la escandalosa versión que estuvo circulando durante estas ultimas semanas sobre un posible acuerdo de pareja entre Leandro Paredes y Camila Galante, la esposa del futbolista rompió el silencio y apuntó contra el periodista que difundió el rumor, Santiago Riva Roy. Asimismo, aseguró que la información es totalmente falsa.

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En ese marco, fue contundente con el mensaje para el periodista durante una transmisión en vivo de El Ejército de la Mañana por Bondi Live: "Quédate tranquilo, que con tantos años juntos sabemos cómo cuidarnos; no hace falta que nos cuide el periodismo. Sí me parece raro que siempre tu información sea con las mismas personas. ¿Qué problema tenés conmigo o con Leandro? ¿Pasó algo? La verdad no sé de dónde sacás la información, es todo falso lo que estás diciendo".

Asimismo, con la respuesta dejó en claro que, lo de las supuestas fiestas con el hermano de Tini Stoessel, Fran Stoessel, también es falso. En ese entonces, Santiago reveló: "Él va a fiestas que se organizan con chicas en la casa de Fran Stoessel. Esto lo puedo confirmar porque mi amiga estuvo ahí con Paredes, en un asado en la casa del hermano de Tini".

La historia de amor entre Camila Galante y Leandro Paredes

La historia de amor entre Camila Galante y Leandro Paredes comenzó cuando eran adolescentes. Se conocieron a través del hermano de Camila, que jugaba al fútbol con Paredes. Según contó el propio futbolista, comenzaron siendo amigos y se pusieron de novios cuando él tenía 14 años y ella 16.

Camila Galante y Leandro Paredes se conocieron cuando tenían 10 y 8 años.

A lo largo de los años, la pareja acompañó distintas etapas de la carrera de Paredes, especialmente durante su extensa etapa profesional en Europa. A los 21 años, Camila se mudó con él a Italia junto con su hija Victoria, que tenía apenas dos meses. Luego, formaron una familia con tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, y en 2017 se casaron. En 2026, después del regreso de Paredes a Boca Juniors, Camila contó que ambos están disfrutando nuevamente de vivir en Argentina junto a sus hijos.