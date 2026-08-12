Sabrina Rojas y José Chatruc se separaron: la revelación que nadie había contado sobre los inicios de la pareja

Sabrina Rojas y José Chatruc confirmaron el final del noviazgo de cinco meses que habían hecho público en marzo. La conductora comunicó la novedad a través de un mensaje en Instagram: "Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla", escribió. Chatruc reposteó ese comunicado en su cuenta.

¿Qué dijo Sabrina Rojas sobre su separación?

La actriz aclaró que prefiere no usar ese término porque, para ella, supone un vínculo de al menos un año. "Nosotros no llegamos a eso. Dejamos de ser novios", señaló. También descartó que un episodio puntual haya motivado la ruptura: "No es algo puntual, es como difícil".

Pepe Chatruc y Sabrina Rojas se separaron.

La versión de Chatruc

El exfutbolista habló por primera vez sobre el final de la relación en Sálvese Quien Pueda (América TV). "Estoy bien. Ya hablamos, habló ella y simplemente comparto todo lo que dijo. Son momentos difíciles, obviamente, cuando las cosas no funcionan como uno quería", sostuvo. Entre los motivos, mencionó la distancia, el Mundial y su carga laboral, y definió la decisión como "lo más maduro en esta altura de nuestra vida".

La polémica con una mujer anterior a Sabrina Rojas

En medio del debate sobre los tiempos de una pareja, Pochi de Gossipeame aportó un dato hasta ahora desconocido en Puro Show (El Trece): "Yo me acuerdo que cuando blanquearon la relación, a mí me había llegado una imagen de Chatruc subiendo a Buquebus, un par de semanas antes, con otra chica de la mano". El comentario surgió mientras el panel analizaba, sin vincularlo directamente a un reproche, cómo se dio el inicio del vínculo entre Rojas y el exfutbolista.

Rojas coincidió con la mirada de sus compañeras de panel sobre los tiempos necesarios para conocer a alguien: "En cinco meses no llegás a conocer a una persona del todo". Enumeró además las dificultades propias de la vida de ambos: el trabajo, la crianza de sus hijos y la distancia.

Por ahora, no imagina una reconciliación: "No creo para nada que volvamos, pero tampoco es definitivo", aunque remarcó que la relación terminó "recontra, recontra bien". Chatruc cerró en la misma sintonía: "Esto fue lo más maduro, a esta altura de nuestras vidas: no perder tiempo y seguir para adelante".