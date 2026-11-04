Qué se sabe de la muerte Daniel Bifulco, humorista de los Jaimitos en VideoMatch: el último posteo que hizo en Instagram

Daniel Bifulco alcanzó popularidad con Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en VideoMatch.

El mundo del espectáculo argentino recibió una triste noticia con la muerte de Daniel Bifulco, el humorista que alcanzó popularidad como integrante de Los Jaimitos en VideoMatch. El actor tenía 56 años y su fallecimiento generó conmoción entre colegas y seguidores que recordaban su paso por la televisión.

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De qué murió Daniel Bifulco, humorista de VideoMatch: el testimonio de su amigo, Alfredo Silva

Daniel Bifulco fue encontrado sin vida en su casa a los 56 años. De acuerdo a lo que indicó Alfredo Silva, humorista y amigo, le indicó a TN Show que "la mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo" y que la causa de muerte "figura como paro cardíaco".

Su muerte se produjo de manera repentina y sorprendió tanto a sus compañeros del ambiente artístico como al público que siguió su trayectoria. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni se difundió una confirmación oficial de la causa de muerte.

El artista había construido un recorrido vinculado con el humor, tanto en televisión como en teatro. Su participación en uno de los ciclos más populares de la pantalla argentina lo convirtió en una figura reconocida por varias generaciones de espectadores.

Daniel Bifulco alcanzó popularidad con Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en VideoMatch.

Quién era Daniel Bifulco y cómo fue su paso por VideoMatch

Uno de los momentos de mayor popularidad de Daniel Bifulco llegó con Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en VideoMatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli.

El grupo consiguió destacarse dentro del ciclo gracias a sus personajes y a una propuesta humorística que logró conectar con el público. Con el tiempo, Los Jaimitos se transformaron en uno de los sketches recordados de aquella etapa de la televisión argentina.

La complicidad entre sus integrantes también trascendió la pantalla. Años después de su paso por el programa, los humoristas volvieron a compartir contenidos en redes sociales y mantuvieron el contacto con una audiencia que todavía recordaba sus actuaciones.

La trayectoria de Bifulco estuvo marcada por ese vínculo con el entretenimiento y por una carrera artística que continuó más allá de su exposición televisiva.

El último posteo de Daniel Bifulco en Instagram antes de morir

Uno de los datos que llamó la atención después de conocerse su fallecimiento fue una de sus últimas publicaciones en Instagram. Apenas cuatro días antes de morir, Daniel Bifulco había compartido una noticia vinculada con sus próximos proyectos profesionales.

El humorista anunció que había firmado contrato para participar de La Magia de la Risa, una obra de teatro que tenía previsto estrenarse en Mar del Plata durante la próxima temporada de verano.

La publicación reflejaba que el actor continuaba activo en el ámbito artístico y se preparaba para afrontar un nuevo desafío sobre los escenarios. El proyecto formaba parte de sus planes laborales para los meses siguientes y representaba una nueva oportunidad para reencontrarse con el público.

La cercanía entre ese anuncio y la noticia de su muerte generó especial impacto entre sus seguidores, que encontraron en ese mensaje uno de los últimos registros de su actividad profesional.