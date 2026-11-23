Rolando Graña lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y puso el foco en una de las principales apuestas del oficialismo de cara a las elecciones del próximo año: mantener el dólar bajo control. Durante su editorial en GPS, el periodista planteó que el Presidente hará todo lo posible para evitar una devaluación, incluso si eso implica profundizar la recesión que atraviesa la Argentina.

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"¿Ustedes se imaginan a Milei devaluando? No. ¿Por qué? Porque el dólar barato, más allá de si hay o no elecciones PASO, sí te puede ganar en primera vuelta. El dólar barato es lo único a lo que se puede aferrar Milei para intentar ganar las elecciones del año que viene", analizó.

En ese sentido, Graña sostuvo que el Gobierno podría priorizar el sostenimiento del tipo de cambio por encima de otros indicadores económicos. "Va a hacer lo que sea, incluso inducir una recesión todavía mayor en la Argentina, para mantener ese dólar barato, ese dólar que ahora está en 1600", afirmó.

Para explicar la tensión cambiaria, el conductor apeló a una comparación con El Coyote y el Correcaminos: "¿Se acuerdan en los viejos dibujitos animados cuando tenían una bomba y se empezaban a pasar la bomba a ver a quién le explotaba? Bueno, la devaluación es eso. Es una bomba de tiempo que está activada".

Según su lectura, la presión responde, entre otros factores, a la devaluación de Brasil y al atraso del tipo de cambio argentino respecto de otros países con los que comercia. Sin embargo, advirtió que nadie quiere asumir el costo político de una corrección cambiaria. "Nadie quiere comerse la devaluación", resumió.

El periodista también explicó por qué considera que Milei buscará postergar cualquier salto del dólar: una devaluación más profunda podría trasladarse a los precios y provocar un nuevo repunte inflacionario. "El problema es que si la devaluación se profundiza, eso pasa a la inflación y eso pondría en crisis, como ya puso en otros momentos, la imagen de Milei", señaló.

Milei apuesta por mantener el dólar estable el mayor tiempo posible.

La estrategia electoral de Milei y la crisis social

Para Graña, de cara a los comicios del 2027, la "campaña electoral se va a basar en decir 'yo tengo el dólar controlado, si vienen los kusas, los peronistas, los radicales, los otros, los orcos, va a volar el dólar y ahí sí va a haber una crisis". En ese sentido, subrayó: "La bomba de tiempo es la bomba de la devaluación y se la pasan. O sea, Milei la quiere demorar, le quiere poner una mecha cada vez más larga para que le explote a otro, no a él".

Por último, Graña vinculó esa estrategia con el deterioro de la situación social y anticipó un escenario complicado para los próximos meses. "Se van a acelerar los despidos de acá a fin de año", advirtió, al referirse al desempleo y a las personas que no encuentran una salida a la crisis.

En ese contexto, cuestionó la postura que, a su entender, mantiene el Presidente frente a las dificultades sociales: "Sobre la crisis social, el presidente ya parece estar jugado y dice: 'Bueno, ¿saben qué? La crisis social, para mí, no existe'". Para terminar, reiteró sobre Milei: "Lo único a lo que se aferra es que el dólar se mantenga más o menos controlado".