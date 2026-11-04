Rodrigo Vagoneta confirmó la causa de muerte de Daniel Bifulco: "Tuvo"

La muerte de Daniel Bifulco, uno de los integrantes del recordado trío Los Jaimitos de VideoMatch, generó conmoción en el mundo del espectáculo. El humorista tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su departamento de Villa Urquiza. Ahora, Rodrigo Vagoneta, su amigo y compañero artístico, confirmó cuál fue la causa de su fallecimiento y aportó un dato sobre su estado de salud.

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En diálogo con PrimiciasYA, Rodrigo Vagoneta reveló que Bifulco sufrió un infarto. Además, aclaró que el actor no atravesaba problemas de salud conocidos ni tenía una enfermedad que hiciera prever un desenlace de estas características. "No estaba enfermo. Tuvo un infarto repentino", explicó el humorista al referirse a la muerte de su compañero.

La noticia impactó especialmente a Vagoneta, quien compartió con Bifulco una etapa importante de su carrera artística. "Una angustia muy grande", expresó al describir el dolor que le provocó enterarse de su fallecimiento.

Rodrigo Vagoneta confirmó la causa de muerte de Daniel Bifulco.

El recuerdo de Rodrigo Vagoneta a su compañero de Los Jaimitos

Además de confirmar las circunstancias de la muerte, Vagoneta agradeció el reconocimiento que recibió su amigo tras conocerse la noticia. "De parte de los amigos y la familia, agradezco que cubran a uno de los cómicos más importantes que tuvo el país", manifestó.

Bifulco alcanzó popularidad como parte de Los Jaimitos, el grupo humorístico que integró junto a Rodrigo Vagoneta y Roberto Peña en VideoMatch. Al despedirlo, Vagoneta volvió a destacar el talento y el cariño que sentía por su colega: "Para mí, fue uno de los que más me hizo reír. Que Dios lo tenga en la gloria", concluyó.