Desgarrador: el terrible video que subió Daniel Bifulco horas antes de morir

La muerte de Daniel Bifulco a los 56 años provocó tristeza en el mundo del espectáculo. El actor y humorista, que alcanzó la popularidad como uno de Los Jaimitos en VideoMatch, fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza.

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Horas antes de que se conociera la noticia, el artista había compartido en sus redes sociales una publicación sobre uno de sus próximos proyectos laborales. Se trataba de una promoción de La magia de la risa, el espectáculo que preparaba para presentar en Mar del Plata.

El último video que compartió Daniel Bifulco

En la historia que difundió, Bifulco mostró el afiche de la obra acompañado por música. Sobre la imagen escribió una sola palabra: "Venimos".

El anuncio incluía los nombres de Mago Anthony, Hijitus, Juan Bifulco y Roxy Barcala, además del propio humorista. También informaba que las funciones estaban previstas para el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en el Teatro Victoria de Mar del Plata.

La publicación tomó un sentido especialmente doloroso después de conocerse su fallecimiento: el artista había compartido con sus seguidores un proyecto que lo volvería a reunir con el público sobre un escenario.

Daniel Bifulco había anunciado nuevas funciones teatrales antes de su muerte.

La trayectoria de Daniel Bifulco

Bifulco se hizo conocido por su participación en Los Jaimitos, el trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en el programa conducido por Marcelo Tinelli.

Además de su paso por la televisión, desarrolló una carrera en el teatro y participó de distintos espectáculos de humor. La noticia de su muerte dejó un profundo pesar entre sus colegas y quienes lo recordaban por sus personajes.