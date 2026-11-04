Así fueron las últimas horas de Daniel Bifulco antes de morir: "Tirado en el piso"

La muerte de Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos de VideoMatch, generó tristeza en el mundo del espectáculo. El actor tenía 56 años y fue encontrado sin vida en su casa de Villa Urquiza, según contó su amigo y colega Alfredo Silva.

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En las horas anteriores a que se conociera la noticia, el humorista había compartido en sus redes sociales un proyecto que preparaba para el verano. Además, se conocieron los primeros detalles sobre el momento en que fue hallado y la intervención de los servicios de emergencia.

Daniel Bifulco integró Los Jaimitos y preparaba un proyecto teatral para el verano.

Qué se sabe de las últimas horas de Daniel Bifulco

Según informó Ciudad Magazine, Bifulco había compartido una historia de Instagram para anunciar su participación en La Magia de la Risa, una obra que tenía previsto presentar en Mar del Plata durante la próxima temporada.

El artista había publicado que firmó el contrato para sumarse al espectáculo cuatro días antes de su fallecimiento. Aquel anuncio dejó testimonio de uno de los proyectos laborales que tenía por delante.

Horas después se conoció la noticia de su muerte. En diálogo con TN Show, Alfredo Silva relató cómo lo encontraron en su vivienda: "La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo".

Por otra parte, de acuerdo con el parte policial al que accedió ese medio, durante la madrugada el hermano del actor llamó al 911 para informar que se encontraba inconsciente. Luego llegaron efectivos policiales y personal del SAME, que constató el fallecimiento.

Sobre la causa de la muerte, Silva señaló que hasta ese momento "figura como paro cardíaco". Ciudad Magazine informó que, según las primeras versiones, habría sufrido un infarto, aunque no había una confirmación oficial. Según TN, se esperaba el resultado de la autopsia para conocer más detalles.

La historia que unió a Los Jaimitos con el nacimiento de su hija

Daniel Bifulco alcanzó popularidad junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta con Los Jaimitos, el trío humorístico que formó parte del programa conducido por Marcelo Tinelli.

En una entrevista citada por Ciudad Magazine, el actor recordó que el comienzo de aquel proyecto coincidió con el nacimiento de su hija Luciana. "No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron Los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija, el mismo día", contó.

El humorista relató que sus compañeros lo ayudaron a grabar temprano para que pudiera llegar al hospital. "Me llevó la Traffic hasta el hospital, nació mi hija, Luciana, y ese mismo día me fui al programa", recordó.

Con el paso de los años, los integrantes del trío volvieron a compartir contenidos en las redes sociales. Bifulco seguía ligado al humor y preparaba una nueva temporada teatral cuando se conoció su fallecimiento.