Rodrigo Lussich cruzó a Guadalupe Vázquez por atacar a Cristina: "Obsesión"

Rodrigo Lussich no dejó pasar un video que se volvió viral en las redes sociales y salió al cruce de Guadalupe Vázquez con un mensaje cargado de críticas. El conductor de Intrusos (América TV) cuestionó con dureza a la periodista por su burla hacia Cristina Kirchner y desató una pelea virtual que escaló en pocas horas.

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El video que encendió la mecha

Todo comenzó cuando Vázquez, de viaje por trabajo en Nueva York, se grabó en plena Quinta Avenida, una zona repleta de marcas exclusivas que la ex presidenta llegó a utilizar. Desde allí, lanzó una ironía en su cuenta de Instagram: "A Cristina se le haría agua la boca... Nada más nacional y popular que esta esquina".

La chicana no tardó en viralizarse y llegó a los ojos de Lussich, quien respondió sin rodeos: "Obsesión. Mujeres contra mujeres es, lamentablemente, un movimiento que compite a diario con la empatía del feminismo".

La lectura de Lussich

Para el conductor, las críticas hacia CFK siempre tuvieron un trasfondo de género, según su análisis, los hombres la rechazaban por recibir órdenes de una mujer, mientras que muchas mujeres se fijaban en sus carteras, zapatos y peinados. En esa línea, apuntó contra quienes hoy no cuestionan la vestimenta de Karina Milei y resumió: "Antiperonismo + anti feminismo: cóctel letal".

"Guada es una digna representante de tales características. Y no puede soltar, pobre... Ya la tiene presa, ya no puede gobernar, y la sigue odiando. Incurable", cerró.

La respuesta de Guadalupe Vázquez

Lejos de quedarse en silencio, la politóloga contraatacó y desempolvó un viejo episodio, acusó a Lussich de haber difundido años atrás que ella era amante de Jorge Lanata, por entonces su jefe en Radio Mitre, versión que negó de forma tajante: aseguró que siempre mantuvo con él un vínculo estrictamente profesional.

Según su relato, aquello formó parte de una campaña para desacreditar al periodista, que en ese momento investigaba "La Ruta del Dinero K". También recordó que, tras difundir la fiesta de Olivos, volvió a ser blanco de ataques machistas, y le reprochó no haberla defendido entonces. Incluso afirmó que, cuando lo confrontó en los Martín Fierro, él "salió corriendo".

El posteo de Rodigro Lussich.

El remate más picante

Sin embargo, la frase más filosa llegó al volver sobre la ex presidenta. "Por favor grabate esta frase a fuego en tu memoria: no es por mujer, es por chorra", disparó Vázquez.

Como si fuera poco, cerró marcando otra diferencia con el conductor: ella mantuvo abiertos los comentarios de su publicación pese a los ataques, mientras que, según señaló, él los desactivó. "Quien nada debe, nada teme, Rodri", sentenció.