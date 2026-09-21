Roccasalvo reveló información confidencial sobre la salud de Mirtha Legrand: "Me hago responsable de lo que voy a decir"

Susana Roccasalvo compartió información inédita sobre el estado de salud de Mirtha Legrand tras su internación por un cuadro de neumopatía.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía por el que debió ingresar nuevamente el pasado viernes 18 de septiembre. En ese marco, durante una transmisión en vivo de Implacables (El Nueve), Susana Roccasalvo reveló nuevos datos sobre el progreso de la histórica conductora.

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Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía.

En ese contexto, aseguró que se hace responsable sobre la información que brindó y explicó los detalles: "Quiero comentarles algo, me hago totalmente responsable de lo que voy a decir, porque me lo pasaron de muy buena fuente y muy respetable para mí. Chiquita Legrand está mucho mejor, de a poquito, porque encontraron el antibiótico que corresponde a ese bicho maldito. Ya que las neumonías, a veces, responden al primer antibiótico pero después vuelven por más".

Finalmente, señaló que la información la comparte con total respeto hacia la familia de Mirtha y dejó en claro que no le interesa dar una primicia sobre el estado de su salud: "Entonces, para vencerla totalmente, a veces hay que cambiar la medicación y ahora encontraron el antibiótico justo. Esta información la digo con respeto, no me quiero adelantar a nadie porque no me interesa tener una primicia en un tema de salud. Pero me lo contaron y me pareció que había que compartirlo".

Qué le pasó a Mirtha Legrand

La conductora Mirtha Legrand fue internada el pasado viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei tras sufrir una recaída en su salud. La mediática de 99 años, había recibido el alta pocos días antes tras un cuadro de bronquitis, pero debió regresar al centro médico al presentar complicaciones respiratoritas.

Asimismo, el diagnóstico actual es una neumopatía. Según lo que trascendió en los medios, los médicos lograron identificar la bacteria causante de la infección, lo que permitió iniciar de inmediato un tratamiento específico con antibióticos para atacar el foco de la enfermedad de manera directa. Según el último parte oficial del sanatorio, la conductora evoluciona favorablemente y responde bien a la medicación.