El universo alrededor de Lionel Messi sumará una nueva propuesta audiovisual con el estreno de una serie animada basada en la figura del capitán de la Selección Argentina. En los estudios de ESPN, durante el programa F12 conducido por Mariano Closs, se presentó el actor Milo Burgess-Webb, el encargado de ponerle la voz al personaje central de esta ficción.

{{{htmlAmp}}}

El joven intérprete explicó frente a las cámaras su rol en la producción infantil y las características que tendrá la historia. Según precisó durante la entrevista, su labor consiste en encarnar a Leo, una versión ficcional de doce años inspirada en los primeros pasos del astro rosarino en el deporte.

Cómo es la trama de la serie animada inspirada en Lionel Messi

Durante el diálogo en el piso del canal deportivo, Milo Burgess-Webb detalló que la trama combina elementos de ficción sobrenatural y aventura deportiva, alejándose de una biografía tradicional para apostar por un relato fantástico.

"Es transportado a un mundo fantástico donde se juega un deporte muy similar al fútbol y todos tienen poderes mágicos", relató el actor ante la consulta de Mariano Closs sobre el argumento central de la tira animada.

En esa misma línea, el protagonista vocal de la serie profundizó sobre los desafíos que deberá afrontar su personaje a lo largo de los episodios: "Tiene que combatir contra gigantes para salvar a este mundo llamado Iko, a este universo, y también para volver a su casa".

La admiración por el Diez y el deseo de un encuentro

Más allá de los detalles técnicos y narrativos de la serie, el conductor y sus compañeros indagaron sobre el vínculo personal del actor con el futbolista que inspira la obra. Al ser consultado sobre si considera a Lionel Messi como un referente personal, Burgess-Webb no dudó: "Es mi ídolo, por supuesto. Es el ídolo de todos los argentinos, del mundo".

Asimismo, en el programa destacaron la reciente llegada del futbolista al país, puntualmente a la ciudad de Rosario, y plantearon la posibilidad de que el delantero tome conocimiento del trabajo del joven actor que lo personifica en pantalla.

Pese a estar al frente del proyecto vocal, Milo Burgess-Webb confesó que todavía no tuvo la oportunidad de interactuar personalmente con el deportista. "Tristemente nunca tuve esa suerte de conocerlo o verlo jugar, pero obvio, sería un sueño hecho realidad. Conocerlo a Messi sería increíble", concluyó durante su paso por la pantalla de televisión.