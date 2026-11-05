Revelaron detalles sobre el mal momento que atraviesa Pampita: "No quiere"

Yanina Latorre dio detalles de la separación de Pampita y Martín Pepa y sorprendió al contar cómo estaría atravesando la modelo este momento. En América TV, la conductora aseguró que Carolina Ardohain está "triste" y que no quería que la ruptura se hiciera pública por ahora.

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La noticia de la ruptura de Pampita y Martín Pepa se conoció a través de Yanina Latorre, quien reveló en SQP que la pareja lleva aproximadamente dos semanas separada. Sin embargo, además de los detalles del distanciamiento, la conductora hizo hincapié en el momento personal que estaría atravesando la modelo. "Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa", contó Latorre. Según la información que recibió, Carolina todavía tendría sentimientos por el polista y no daría por terminada definitivamente la historia de amor.

Por qué se separaron Pampita y Martín Pepa

Al revelar la noticia, Yanina sorprendió a sus compañeros con una información concreta sobre el tiempo que llevarían distanciados. "¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada", anunció en el programa. Luego, explicó que la ruptura estaría relacionada con los mismos conflictos que habían complicado anteriormente el noviazgo. "Él la habría dejado por la misma situación de las últimas", sostuvo.

Revelaron detalles sobre el mal momento que atraviesa Pampita.

"Hablé con mucha gente, allegados de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre", explicó. Finalmente, la periodista enumeró los problemas que habrían desgastado el vínculo: "Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa".