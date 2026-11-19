Rodrigo de la Serna sorprendió al contar que atravesó un año muy difícil, pero eligió no dar detalles. El actor visitó Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y dejó la frase en el aire. Fue otro periodista quien salió a investigar de dónde venía el problema.

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Una frase sin explicación

En la entrevista, De la Serna habló de un año complicado, aunque no ahondó en el tema. Al ser consultado por la notera de LAM (América TV), fue claro con su postura. “Si es algo personal, no lo voy a ventilar”, respondió.

Rodrigo De la Serna había evitado hablar de la situación.

¿Qué le sucedió realmente a Rodrigo De la Serna?

Pepe Ochoa contó en LAM lo que averiguó. Según su relato, el problema nace de la separación del actor de su pareja, con quien estuvo entre 2015 y 2021 y con quien tiene dos hijos. Ella vive en Rosario y él, en Buenos Aires.

“Desde 2021, están en guerra total. Ellos dos no se hablan”, sostuvo Ochoa. Según dijo, al principio hubo problemas con la cuota alimentaria, por cuánto dinero se pasaba. Entre 2021 y 2023, agregó, hubo 15 acuerdos judiciales que, según le contaron, el actor no habría cumplido porque viajaba y trabajaba.

El departamento

Ochoa también habló de un acuerdo por el departamento donde vivía ella en Rosario. “Dividen el departamento. Ella compra un terreno, edifica su casa”, relató. Según la versión que recibió, en el último año el conflicto se habría agravado, con diferencias por el último acuerdo.

Su momento profesional

Lo que sí contó De la Serna es lo que le pasa en el trabajo. Habló del estreno de Gordon, la serie de Netflix, y elogió el producto. “Está a la altura de las mejores producciones del mundo”, dijo, con la tranquilidad de quien prefiere hablar de lo que hace.

Entre estrenos y silencios, De la Serna llega al final del año con una serie en pantalla y una vida privada que quiere cuidar. Ojalá que el año complicado quede atrás, y que la próxima vez que lo vean en una entrevista sea para hablar solo de su trabajo.