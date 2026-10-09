Mario Pergolini volvió a ser el centro de la escena mediática tras referirse a uno de los episodios más íntimos y complejos de su vida personal: la relación con su padre y el impacto que tuvo su fallecimiento. En una charla muy sincera junto a Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle, el histórico conductor de Caiga Quien Caiga (CQC) rompió el silencio y dejó en claro la postura que tomó ante esa pérdida.

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Sin vueltas ni rodeos, Pergolini sorprendió al aire cuando salió el tema de su familia y soltó una revelación inesperada para su entrevistador: "Murió mi papá, Andy, te quiero decir...". Ante la sorpresa del aire y la pregunta de si le había generado algún impacto emocional, el empresario fue tajante: "No, no me causó nada...".

Ante el asombro que provocó su declaración, el propio Mario se encargó de poner en contexto sus palabras para que no sonaran desalmadas: "Contado así suena como muy frío, pero no es exactamente así. Mi hermana lo seguía viendo y le dije: 'Mirá, si algún día pasa eso y necesitás ayuda, yo voy a estar'". Además, remarcó que estuvo para respaldar a la familia en la logística diaria: "Sí, claro, claro... A ella, no a él".

Un vínculo que quebró en la juventud y resolvió a su manera

El distanciamiento entre Mario y su padre venía de viejos arrastres y diferencias irreconciliables que lo llevaron a separarse de su núcleo familiar a una edad muy temprana. Sin embargo, el conductor fue contundente al explicar que no le quedaron cuentas pendientes ni traumas sin saldar tras la muerte.

"Te ponés a hablar con tu hermana, tuvimos que ver el departamento... En algún momento tenés algo, obvio. Mucha gente te dice: 'Vas a ver que si no lo arreglás, te va a quedar algo pendiente'. En terapia es algo que charlás", reflexionó Pergolini en el estudio. Y cerró la etapa de manera definitiva: "Pero yo lo solucioné por otro lado, creo que lo solucioné con él. Lo había arreglado hace mucho tiempo".

El contrapunto con su madre, Beatriz

A diferencia del lazo tajante con su padre, la relación de Pergolini con su madre, Beatriz, estuvo marcada por una dinámica de muchísima presencia, un afecto singular y un carácter sumamente fuerte por parte de ambos. Beatriz fue una figura exigente en su educación, alguien con quien el empresario construyó una historia llena de matices, pero de acompañamiento constante.

En los últimos años, tras los problemas de salud visual que afectaron a Beatriz cuando cumplió los 70, Mario tomó un rol súper activo en su cuidado. De hecho, el propio conductor apeló a los desarrollos tecnológicos y herramientas de inteligencia artificial para ayudarla a mejorar su calidad de vida y mantener su independencia, dejando ver un lado sumamente protector que marcó la diferencia con la distancia que siempre mantuvo del lado paterno.