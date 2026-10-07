Revelan la complicación que sufre Mirtha Legrand durante su recuperación: "El desafío más importante"

Mirtha Legrand ya está en su casa, pero su recuperación recién empieza. Tras 18 días de reinternación en el Sanatorio Mater Dei, la conductora de 99 años recibió el alta el martes por la tarde y regresó a su domicilio acompañada por su familia. Ahora, un especialista explicó cuál será el punto más delicado de esta nueva etapa.

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¿Cuál es el desafío que debe afrontar Mirtha Legrand?

En La mañana con Moria (El Trece), el doctor Guillermo Capuya dio precisiones sobre el cuadro de la diva y sobre lo que viene. Recordó que el día anterior había preocupación por la extensión de la internación: "Ayer estábamos preocupados porque ya iban dieciocho días de la reinternación".

Mirtha Legrand deberá afrontar un fuerte desafío en su casa.

Según explicó, la parte clínica del cuadro estaba resuelta, pero el foco pasa ahora a la rehabilitación. "Tuvo tratamiento antibiótico, aparentemente mejoró, pero el tratamiento kinésico, la recuperación, la pérdida de masa muscular, la pérdida de fuerza creo que es el desafío más importante que tiene ahora por delante el equipo médico y el equipo kinésico para tratar a Mirtha", sostuvo. Capuya indicó que una internación prolongada puede requerir después un proceso de rehabilitación para recuperar movilidad y fuerza.

El plan incluirá kinesiología y ejercicios, además de una alimentación adaptada a su situación. "Y su nutrición también, absolutamente. Va a tener una dieta especial hecha a medida con un tratamiento kinésico", detalló el especialista. El objetivo es que Mirtha pueda recuperar autonomía para moverse y realizar actividades cotidianas sin asistencia.

El comunicado del Sanatorio

El Mater Dei confirmó el alta mediante un comunicado oficial. En el parte anterior ya había informado que la conductora evolucionaba favorablemente en una habitación común y progresaba en su rehabilitación kinesiológica. Con el alta, la conductora vuelve al mismo departamento de la avenida del Libertador donde había continuado su recuperación tras la primera internación, del 7 al 13 de septiembre.

Una recuperación con la mirada en febrero

El episodio ocurre a pocos meses de una fecha muy especial: Mirtha cumplirá 100 años el 23 de febrero. Mientras tanto, su entorno y sus seguidores esperan que pueda completar la rehabilitación y, con el tiempo, regresar a sus actividades habituales.