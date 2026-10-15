La repudiable provocación de la movilera de LN+ en la Marcha universitaria que salió al aire: "Andá a laburar"

Un momento de tensión durante la cobertura de la 5.ª Marcha Federal Universitaria quedó registrado en video y generó debate. Una periodista de LN+ que cubría la movilización fue rodeada por manifestantes, y su respuesta a una de ellas terminó en un cruce con una mujer mayor que le marcó su error.

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El contexto de la marcha

La movilización de este jueves 15 de octubre reclama que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que prevé la recomposición de salarios docentes y no docentes, entre otros puntos. La protesta llegó tras un fallo judicial que ordenó avanzar con las medidas necesarias para aplicar la norma, y contó con el respaldo de rectores, gremios y organizaciones sociales.

La movilera se cruzó con una manifestante.

Según el video, en un momento la cronista fue rodeada por manifestantes que le expresaron su enojo con el canal, al que acusan de defender de manera incondicional al Gobierno. Ante la situación, la periodista empezó a retirarse y dijo que no podía trabajar.

La invitación y la frase

Una manifestante la cruzó y le propuso que se sumara a la defensa de la educación universitaria pública. Enojada, la periodista respondió con una frase que quedó grabada: “Andá a laburar”.

Otra manifestante, de mayor edad, se acercó y le dejó en claro su postura: “Estás preocupando. La mandás a laburar mientras está combatiendo para tener un pueblo mejor con la mierda que tenemos de gobierno ahora y vos los mandás a laburar. No te das cuenta que te están enseñando. Respetá”.

Un reclamo que sigue en la calle

El episodio ocurrió en una jornada en la que miles de personas se movilizaron al Congreso y a distintos puntos del país. Según los organizadores, el eje del reclamo es el incumplimiento de la ley desde hace más de un año, con salarios que, según se informó, deberían aumentar un 32% adicional para cumplir con lo que establece la norma.