Durante la emisión de Majul a las 20 por la pantalla de LN+, el conductor Luis Majul y los integrantes de su mesa protagonizaron una discusión acerca de la realidad socioeconómica argentina, el crecimiento de la informalidad laboral y la situación de las distintas clases sociales frente al escenario actual.

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El intercambio comenzó con el análisis del panorama que atraviesan los sectores más vulnerables y la clase media baja, en un contexto marcado por la incertidumbre económica y las dificultades en el mercado de trabajo. En ese contexto, el presentador lanzó una frase más que repudiable, al minimizar el blanqueo.

"El mundo va hacia la uberización": el debate en vivo sobre el trabajo en blanco

La discusión sobre la informalidad y los ingresos

En el inicio de la charla, uno de los panelistas describió la percepción que se observa en los estratos socioeconómicos más golpeados: "Que hoy están sintiendo la clase baja, que ya se alejó de su aspiración de ser clase media, la baja no pobre, ¿no? Y la clase media baja tiene mucho miedo de caer de clase social. Ahí hay problemas de empleo, hay problemas de informalidad". Asimismo, se señaló que, si bien en estos sectores "valoran la baja de la inflación" y "la estabilidad del tipo de cambio", el mensaje que transmiten es que "están más incómodos de lo que estaban".

Frente a este diagnóstico, surgió una postura que relativizó el impacto del empleo no registrado en la vida cotidiana. "A mí el tema de la informalidad personalmente no me preocupa tanto porque yo creo que está muy ligada a la platita que le entra adentro y no está tan preocupado el argentino a veces si es formal o es informal. Es una cosa que tenemos en una cabeza estructurada nuestra, pero es una mirada mía", argumentó Majul.

Esta afirmación generó una respuesta inmediata dentro del estudio, donde se le advirtió que la falta de registro laboral afecta de manera directa el futuro de los trabajadores: "Pero eso impacta en las jubilaciones".

La repudiable frase de Luis Majul

El debate continuó en torno a los motivos por los cuales las personas recurren a modalidades no registradas o al régimen simplificado. En la mesa se evaluó que algunos optan por el monotributo o la informalidad "porque le entra más plata en el bolsillo", aunque se remarcó que la aspiración colectiva sigue orientada hacia la estabilidad.

"La gran mayoría quiere la tranquilidad y la previsibilidad que te da un trabajo en blanco con prestaciones de cobertura de salud", se enfatizó en el programa, marcando la importancia del acceso a la seguridad social frente a la precarización.

Ante ese planteo, Majul hizo una apreciación que indignó a muchos: "El mundo va para otro lado. A ver, yo no aplaudo que el mundo va hacia la uberización, pero el mundo va hacia la uberización. ¿Saben qué quiero? Quiero ganar un millón de pesos por mes, que sea en blanco y quiero tener obra social, prepaga, tres enfermeras y cuatro helicópteros que me vengan a buscar, todo quiero si tengo que pedir, pero el mundo va hacia un lugar o hacia el otro".