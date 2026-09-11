Nunca se escuchó una defensa tan insólita como la de Majul a Milei: "No es"

Nunca se escuchó una defensa tan insólita como la de Majul a Milei.

El periodista Luis Majul analizó en La Nación Más la situación del gobierno de Javier Milei y sostuvo que las dificultades que atraviesa el oficialismo deben entenderse dentro de una transformación que, según su mirada, excede a la Argentina. Así, justificó la crisis económica que se profundiza día a día.

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"Yo no aplaudo que el mundo va hacia la uberización. Pero no es solamente Milei. El mundo va hacia la uberización", afirmó Majul durante su análisis.

De esta manera, el periodista buscó diferenciar las políticas del Gobierno argentino de un fenómeno que considera más amplio y que también estaría produciéndose a nivel internacional. Su planteo apareció en medio de una discusión sobre la situación económica y laboral y el rumbo del gobierno de Milei.

La particular definición de Majul

"¿Sabés qué quiero? Quiero ganar un millón de dólares por mes, que sea en blanco y quiero tener obra social, prepaga, tres enfermeras y cuatro helicópteros que me vengan a buscar", expresó el periodista.

Nunca se escuchó una defensa tan insólita como la de Majul a Milei.

Con ese ejemplo, Majul planteó el contraste entre las aspiraciones personales y las transformaciones que atraviesa el mercado laboral. "Todo quiero si tengo que pedir, pero el mundo va hacia un lugar o hacia el otro", concluyó Majul en el programa que conduce diariamente.