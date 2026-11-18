Cristian U atraviesa un delicado momento de salud luego de someterse a una operación de columna cervical. El exparticipante y ganador de Gran Hermano debió pasar por el quirófano debido a un problema físico que, según trascendió, estaría relacionado con el desgaste provocado por su exigente rutina de entrenamiento en el gimnasio.

{{{htmlAmp}}}

Los detalles de la situación se conocieron durante una emisión de Bondi Live, donde Flor Cabrera contó que había mantenido contacto con el mediático antes de la intervención. “Me dijo que estaba bastante asustado porque tiene como un mes de recuperación. Tenía unos discos que le estaban raspando por el gimnasio. Era una operación bastante compleja”, reveló. Por su parte, Agus Rey llevó tranquilidad al comunicar que el procedimiento había salido de acuerdo con lo esperado: “La operación salió exitosa”.

El mensaje de Cristian U tras la operación

El propio Cristian U también se encargó de actualizar su estado de salud a través de sus redes sociales. Desde el hospital, compartió una fotografía y les dedicó unas palabras a quienes estuvieron pendientes de su evolución. “Ahora comienza el proceso de recuperación, que está siendo bastante doloroso, pero quería tomarme unos segundos para agradecerles de corazón a cada uno de ustedes”, escribió.

En su publicación, el ex Gran Hermano se mostró agradecido por las numerosas muestras de afecto que recibió durante las horas previas y posteriores a la cirugía. “No puedo creer la cantidad de mensajes, el cariño y la energía que me hicieron llegar. Leí cada mensaje y sepan que valoro muchísimo todo ese amor”, expresó.

El mensaje de Cristian U desde el quirófano.

Finalmente, prometió mantener informados a sus seguidores sobre cómo evoluciona durante las próximas semanas: “Los quiero mucho. Gracias por estar siempre. Les voy contando cómo sigue mi proceso de recuperación”.

La intervención había sido anticipada por el propio Cristian U, quien el lunes 16 de noviembre contó que debía operarse de la columna cervical y reconoció que atravesaba un momento difícil. En declaraciones previas, había explicado que tenía desgastadas las vértebras dos y tres, un cuadro que describió como artrosis, y que los médicos debían colocarle elementos de fijación o una prótesis. “Voy a estar como un mes en reposo, porque el martes me operan, es un procedimiento riesgoso”, había contado antes de ingresar al quirófano.