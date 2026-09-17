Una reconocida modelo argentina anunció su separación de un famoso cantante de música urbana a través de una historia de Instagram.

La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación del famoso cantante José “J” Balvin, luego de 10 años de relación, mediante sus redes sociales. Asimismo, acompañó la historia de Instagram con unas palabras sentidas para expresar el difícil momento que atraviesa junto al artista.

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En ese marco, Ferrer se refirió a la decisión de ponerle fin a la relación y destacó que se trató de una decisión tomada desde el respeto y pensando en el bienestar de su familia: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.

Comunicado de Valentina Ferrer en Instagram.

Finalmente, la modelo habló sobre el proceso que atraviesan actualmente y pidió comprensión y respeto ante la situación personal que viven: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

La historia de amor de Valentina Ferrer y J Balvin

La historia de amor entre J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en 2017, cuando ambos se conocieron durante una grabación de un videoclip del artista. En ese momento interpretaron a una pareja frente a las cámaras. Luego, en 2018 comenzaron su noviazgo y, con el tiempo, formaron una familia.

Sin embargo, la modelo ya era conocida en su momento. Valentina Ferrer nació en Córdoba en 1993 y armó una carrera como modelo y empresaria. En 2014 fue coronada Miss Argentina y al año siguiente representó al país en el certamen Miss Universo, donde logró ingresar al Top 10.

En 2021, la pareja se convirtió en padres de Río, su primer hijo. Durante los años de relación, tanto el cantante colombiano como la modelo argentina mantuvieron su vida familiar alejada de la exposición pública. Ferrer había contado anteriormente que ambos habían crecido juntos y que se consideraban un equipo y una familia.