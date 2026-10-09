Rebord llega a la televisión: el importante canal de aire donde tendrá su nuevo programa

Tomás Rebord estaría a punto de dar un salto que pocos esperaban: dejar por un momento el mundo del streaming para tener su propio programa en la televisión de aire, con un ciclo semanal que se vería en un canal importante del país y que debutaría el mes próximo.

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La primicia de Ángel de Brito

La información la dio Ángel de Brito en su programa Bondi Live, donde aseguró que el humorista “debuta en televisión el mes que viene”. Consultado por La Barby sobre si Rebord reemplazaría a alguien o llegaría con un programa nuevo, el conductor aclaró que tendría un ciclo propio, del que por ahora no se conoce el nombre.

¿A qué canal de aire llegaría Rebord?

Según informó, el destino sería América TV, que sumaría el nuevo ciclo en su programación de los domingos por la noche. Hasta el momento, el canal no emitió una confirmación oficial, por lo que el dato debe tomarse como una versión que todavía no fue ratificada por la emisora.

Rebord tendrá su programa en América.

De qué trataría el programa

El ciclo combinaría actualidad, humor, entrevista, show, monólogo y tribuna. La propuesta llevaría a la pantalla chica el humor político, ácido y absurdo que Rebord desarrollaba en streaming, aunque en un formato muy distinto al que acostumbraba en Blender antes de irse por los despidos a todos sus productores.

Una pista que alimentó las especulaciones

De Brito sugirió además que un conductor de América había querido hacer un programa similar en la pantalla del canal y se lo habían negado. Esa mención disparó especulaciones en redes sobre de quién se trataba, y varios apuntaron a Rodrigo Lussich, aunque no hubo ninguna confirmación al respecto.

Su show en el Movistar Arena

Mientras se define su desembarco en la televisión, Rebord prepara un espectáculo propio, Rebord Vuelve, que se presentará el 19 de octubre en el Movistar Arena, con entradas a la venta desde los 45 mil pesos. De confirmarse el nuevo ciclo, el humorista pasaría de llenar estadios y plataformas digitales a ocupar un lugar en la grilla de la pantalla abierta.