Hernán Caire recordó, en una entrevista para Paparazzi, su grave cuadro de salud a causa de una bacteria que ingresó por un granito en la boca.

El conductor Hernán Caire sufrió un grave cuadro de salud en junio de 2018 a causa de una bacteria que ingresó por un pequeño granito en la boca. Tras ese episodio, el actor decidió llevar una vida alejada de los medios. Sin embargo, reapareció en una entrevista y se refirió a aquel suceso.

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Durante un diálogo con Paparazzi, Hernan Caire recordó: “Por apretarme un granito en la boca se me fue una bacteria al pulmón, se me complicó. Estuve dos meses internado, muchas operaciones, muchos estudios, no daban en el punto, hasta que se dio. Yo me salvé y no me olvido más que cuando me fui, nadie me decía nada. Baja el medio general, me dice: ‘Sos el primero que con esa enfermedad sale caminando y se va de acá”.

En junio de 2018, Hernán Caire contó en Infobae que tuvo miedo de morir durante la grave infección bacteriana que lo llevó a ser operado de urgencia y permanecer internado. Caire destacó especialmente la intervención de su médico personal, Agustín Alí, quien advirtió la gravedad del cuadro.

Qué le pasó a Hernan Caire

En junio de 2018, Hernán Caire atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. El conductor fue internado de urgencia en la Clínica Zabala, en Buenos Aires, luego de que una infección bacteriana llegara a uno de sus pulmones y obligara a realizarle una intervención quirúrgica. El cuadro fue delicado y pasó varios días en terapia intensiva.

Después de la operación, su recuperación fue lenta y dolorosa. En julio, Caire contó que la infección había comenzado con una lesión en el labio, por la que ingresó una bacteria que terminó alojándose en el pulmón. Agradeció especialmente al equipo médico que lo atendió y a su familia, que lo acompañó durante la internación y el posoperatorio.