Lisandro Aristimuño vuelve al Gran Rex el 13 de octubre en el marco de su gira nacional

El cantante y compositor rionegrino Lisandro Aristimuño regresará el 13 de octubre al teatro Gran Rex para ofrecer un recital en el que presentará su nuevo disco "Set1", en el marco de su gira nacional.

Se trata de un concierto íntimo y unipersonal, en el que hará un recorrido por su trayectoria con un repertorio de canciones elegidas y versionadas exclusivamente para este formato.

En esta presentación en la emblemática sala de la avenida Corrientes (donde realizó ocho recitales) el músico propone temas que de algún modo reflejan su universo sonoro, creando en vivo bases y programaciones electrónicas, junto a su voz y guitarras acústicas.

El disco "Set1" fue grabado en vivo durante el 2021 y editado en plataformas digitales en mayo de este año; es el resultado del reencuentro entre el músico y su estudio, como espacio creativo, de ensayo y composición.

En plena pandemia Aristimuño comenzó a jugar entre máquinas, guitarras y canciones de todo su repertorio, dándole forma a esta propuesta primero en un concierto unipersonal, para luego terminar siendo un registro en vivo. "

El álbum reúne siete canciones que fueron grabadas en diferentes conciertos en vivo durante el año 2021, un repertorio elegido por el cantante que representa y resume el espíritu de su presentación como solista.

"Es un formato que surgió luego de la pandemia, donde comencé a ir el estudio, empecé a tocar y a no perder la visión y lo hermoso que es para mí la música, no me quise abandonar; surgió en el estudio, empecé a agregar máquinas y guitarras, elegí un repertorio como para tocar solo y la verdad es que me está trayendo mucha felicidad y gente está muy contenta", expresó Aristimuño.

Tras su presentación en España, la gira local comenzará el sábado 3 de septiembre en la ciudad Córdoba, y continuará el sábado 24 de ese mes en la ciudad de Mendoza, el jueves 20 de octubre en Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) el viernes 21 en Viedma (Rio Negro) y el jueves 27 cruzará hacia Montevideo (Uruguay).

También se presentará el miércoles 9 de noviembre en la ciudad de Salta, el

sábado 19 en Tandil (provincia de Buenos Aires) y el viernes 2 de diciembre en Rosario (Santa Fe).

Aristimuño nació en Viedma, Rio Negro, Argentina en 1978, y su música se caracteriza por fusionar sonidos electrónicos, instrumentos acústicos, programaciones y arreglos de cuerdas.

Desde la independencia y la autogestión con su propio sello "Viento Azul" lleva editados ocho discos de estudio, cuatro discos en vivo y dos de proyectos alternativos: "Hermano Hormiga" con Raly Barrionuevo y "=EP8" con Fernando Kabusacki.

Fue el encargado de abrir los conciertos en Buenos Aires de Sting (2017) y David Byrne (2018).; trabajó como productor artístico de todos sus discos y produjo además a figuras como Fabiana Cantilo, Liliana Herrero y Fernando Barrientos.

Con información de Télam