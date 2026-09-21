En Radio Rivadavia cuestionaron la última medida del gobierno de Milei: "Difícil justificar"

Durante la emisión de Radio Rivadavia, en el pase entre los equipos periodísticos integrados por Nelson Castro, Eduardo van der Kooy e Ignacio Ortelli, se desarrolló una discusión centrada en las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional, el impacto de las medidas de ajuste y la persistencia de la problemática económica en la sociedad.

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La conversación comenzó a partir del contraste entre las erogaciones destinadas a la compra de equipamiento para las fuerzas armadas y la reducción de fondos en sectores sensibles de la administración pública. Los periodistas analizaron la dificultad discursiva para sostener ese esquema de prioridades en medio de una coyuntura social compleja.

"Tema determinante hay uno solo": el debate en Radio Rivadavia por los recortes y el gasto militar

El gasto en equipamiento militar frente a los recortes

En el inicio del intercambio, se planteó el dilema sobre la justificación del presupuesto destinado a las áreas castrenses en simultáneo con el ajuste en otros organismos. Al respecto, Van der Kooy cuestionó la lógica de las decisiones oficiales: "Ahora, vos te preguntás: ¿por qué gastás este dinero acá y recortás en discapacidad y universidades, no? Es difícil justificar".

En la misma línea, se señaló que, más allá de la intención de instalar ciertos tópicos en el centro del debate público, este tipo de discusiones difícilmente logre perdurar o resolver las preocupaciones centrales de la ciudadanía de cara al futuro cercano.

"El tema determinante es el bolsillo"

Los periodistas coincidieron en que los intentos de desviar la atención pública encuentran un límite concreto en la realidad material cotidiana. De acuerdo con el análisis compartido en el estudio, las discusiones alternativas solo ofrecen un alivio temporal frente a los temas centrales de la agenda.

"Para el año que viene creo que tema determinante hay uno solo: el bolsillo", se remarcó durante la charla, al advertir que los debates paralelos no logran eclipsar las dificultades económicas de la población. En ese sentido, se mencionó que cuestiones como Malvinas le dieron al oficialismo unos días de discusión por fuera del escenario más complejo, pero la agenda económica volvió a imponerse rápidamente con la publicación de los últimos datos de actividad.

Sobre la dinámica comunicacional del Gobierno, se concluyó de forma categórica: "Esa agenda vuelve y vuelve por más que vos le pongas otros anabólicos para distraer".

La asimetría del desempleo en los grandes centros urbanos

El panel también abordó la situación laboral y el comportamiento de los indicadores productivos recientes, haciendo foco en los números de actividad económica y en las particularidades que presenta la medición de la desocupación en el país.

Al evaluar los registros oficiales, se advirtió que, si bien el desempleo general puede mostrar cifras en apariencia razonables, un análisis detallado revela marcadas desigualdades territoriales. Uno de los periodistas puntualizó que, al desmenuzar la composición del índice, queda expuesta la radiografía de la asimetría con la que funciona la economía argentina, con las mayores tasas de desocupación concentradas alrededor de las grandes urbes.