Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 7 de noviembre 2026

Andy Kusnetzoff vuelve a conducir una nueva emisión de PH: Podemos Hablar este sábado por la pantalla de Telefe.

Este sábado 7 de noviembre, PH: Podemos Hablar regresa a la pantalla de Telefe con una nueva emisión conducida por Andy Kusnetzoff. El ciclo tendrá una mesa integrada por figuras de la televisión, la música y el entretenimiento, que compartirán sus experiencias personales y profesionales en una noche de encuentros y confesiones.

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Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 7 de noviembre

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar contará con cinco personalidades del espectáculo argentino, que participarán de las distintas consignas y conversaciones propuestas por Andy Kusnetzoff. Los invitados confirmados para este sábado son:

Rocío Marengo: modelo y conductora, que atraviesa un período de definiciones laborales de cara a 2027.

Iván Noble: músico y referente de la escena artística nacional.

Grego Rosello: humorista, creador de contenido y actual participante de MasterChef Celebrity.

Hernán Drago: modelo y conductor, con presencia en distintos programas de televisión.

Cande Molfese: actriz y conductora, que espera su primer hijo junto al productor teatral Joaquín Laviaguerre.

Como es habitual, los invitados compartirán anécdotas, experiencias y reflexiones personales a través de las dinámicas que caracterizan al programa.

Rocío Marengo y sus proyectos laborales para 2027

Una de las figuras centrales de la mesa será Rocío Marengo, quien se encuentra evaluando distintas oportunidades profesionales para el próximo año. La modelo y conductora tendría una propuesta para sumarse al jurado de un reality show en Chile, una alternativa que podría marcar una nueva etapa en su carrera.

En paralelo, también analiza posibilidades relacionadas con la nueva gestión de Canal 9. Entre ellas aparecen la continuidad de su ciclo de cocina y una eventual incorporación como panelista en otro programa de la señal.

Su presente laboral y los próximos desafíos profesionales podrían convertirse en algunos de los temas de conversación durante su paso por PH: Podemos Hablar.

Iván Noble y Grego Rosello también estarán en PH

La música y el entretenimiento digital tendrán representación en la mesa con la participación de Iván Noble y Grego Rosello. El músico, reconocido por su trayectoria artística, se sumará a una noche que propone reunir perfiles de distintos ámbitos. Su recorrido profesional y sus experiencias personales serán parte de los posibles temas que surjan durante el encuentro con Andy Kusnetzoff.

Por su parte, Grego Rosello llega al programa en medio de su participación en MasterChef Celebrity. El humorista también está vinculado a los contenidos de streaming de Telefe, donde desarrolla parte de su actividad como creador de contenido y figura del entretenimiento.

Grego Rosello e Iván Noble formarán parte de la mesa de invitados del programa de Andy Kusnetzoff.

Hernán Drago y Cande Molfese completan la mesa de invitados

Otro de los participantes será Hernán Drago, quien actualmente combina diferentes proyectos en televisión. El modelo y conductor está al frente de Bienvenidos a ganar, por Canal 9, y también integra el panel de Cortá por Lozano, el magazine que conduce Verónica Lozano en Telefe.

La quinta invitada será Cande Molfese, que atraviesa un momento especial en su vida personal. La actriz y conductora espera su primer hijo junto a Joaquín Laviaguerre, productor teatral y su pareja.

La pareja anunció que el bebé será varón y que llevará el nombre de Otto. La noticia marca una etapa de grandes cambios para Molfese, que también tendrá la oportunidad de compartir sus vivencias en el ciclo.

Con esta combinación de figuras y actualidad del espectáculo, PH: Podemos Hablar buscará ofrecer una nueva noche de conversaciones, historias personales y momentos inesperados en la pantalla de Telefe.