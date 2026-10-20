La sorpresiva revelación de Luciana Rubinska sobre su novio 13 años menor: “Se lo...”

Luciana Rubinska sorprendió con sus declaraciones sobre su relación con Juan Carpuso, su pareja desde hace casi cinco años. Durante su participación en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, la periodista habló de la diferencia de edad que existe entre ambos y contó cómo comenzó la historia de amor.

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La periodista se refirió con naturalidad a su relación con Carpuso, quien es 13 años menor que ella y trabaja como productor en ESPN. Cuando contó el dato en el ciclo de Telefe, Charlotte Caniggia reaccionó con una referencia al famoso concepto del "colágeno". Lejos de esquivar el comentario, Rubinska respondió con humor: "Sí, le tomé todo el colágeno Charlotte, se lo tomé todo".

La periodista también reconoció que al comienzo tuvo algunas dudas por la diferencia de edad, aunque aseguró que ese prejuicio le duró poco. "Me duró poco el prejuicio, fue un tema de conversación al principio",, explicó sobre los primeros pasos de la pareja.

Luciana Rubinska junto a su novio Juan Carpuso.

Cómo empezó la historia de amor de Luciana Rubinska y Juan Carpuso

Rubinska contó que conoció a su novio en los pasillos de ESPN, donde ambos trabajan. Según relató, primero le llamó la atención su apariencia y decidió preguntarle a una compañera quién era aquel joven que se cruzaba habitualmente. "Qué lindo este chico…", recordó que pensó en aquel momento. Sin embargo, cuando le dijeron que tenía 26 años, creyó que la diferencia podía ser un obstáculo. Por entonces, ella estaba cerca de cumplir 40 y ya era madre de dos hijos.

La situación cambió cuando una compañera le aseguró que Carpuso era maduro y que podían llevarse bien. A partir de ahí, la periodista decidió dar el primer paso en las redes sociales. "Lo empecé a seguir, le likeé una foto, empezamos a hablar y la verdad es que estamos juntos desde ese momento", relató.