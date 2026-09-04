Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 5 de septiembre 2026

PH: Podemos Hablar vuelve este sábado a Telefe con Andy Kusnetzoff al frente de una nueva emisión de su octava temporada.

Este sábado, PH: Podemos Hablar vuelve a ocupar el prime time de Telefe con una nueva emisión conducida por Andy Kusnetzoff. El programa atraviesa su octava temporada y prepara una mesa con figuras vinculadas a la televisión, el streaming, la música y el teatro argentino.

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PH: Podemos Hablar vuelve a Telefe este sábado

PH: Podemos Hablar tendrá una nueva emisión este sábado 5 de septiembre desde las 21.30 por Telefe. El ciclo conducido por Andy Kusnetzoff continúa así con su octava temporada, luego de permanecer durante algunos años fuera de la pantalla.

El programa mantiene su característica propuesta de reunir a distintas personalidades del espectáculo para compartir historias, experiencias y anécdotas en una charla que busca mostrar aspectos menos conocidos de sus protagonistas.

Para esta nueva edición, la producción convocó a cinco figuras con recorridos diferentes dentro del ambiente artístico y los medios de comunicación. La combinación incluye nombres históricos de la televisión, representantes del streaming y personalidades relacionadas con la música y el teatro.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar

La mesa de este sábado estará integrada por cinco figuras reconocidas del espectáculo argentino:

Carmen Barbieri , actriz y conductora con una extensa trayectoria en televisión, teatro y medios.

, actriz y conductora con una extensa trayectoria en televisión, teatro y medios. Paula Chaves , modelo, actriz y conductora que recientemente dejó el canal Olga para incorporarse a un nuevo proyecto.

, modelo, actriz y conductora que recientemente dejó el canal Olga para incorporarse a un nuevo proyecto. Tuli Acosta , influencer y cantante que se consolidó como una de las figuras jóvenes vinculadas a las redes sociales y la música.

, influencer y cantante que se consolidó como una de las figuras jóvenes vinculadas a las redes sociales y la música. Chino Leunis , conductor de televisión con una amplia experiencia al frente de distintos programas.

, conductor de televisión con una amplia experiencia al frente de distintos programas. Turco Naim, actor y humorista, reconocido por sus trabajos en televisión y teatro.

La presencia de los cinco invitados permitirá abordar diferentes aspectos de sus carreras y experiencias personales, en una emisión que reunirá generaciones y perfiles diversos del entretenimiento local.

Carmen Barbieri y Paula Chaves, entre las figuras destacadas

Una de las invitadas centrales será Carmen Barbieri, una de las artistas con mayor recorrido en el espectáculo argentino. Su carrera incluye trabajos como actriz, conductora y figura habitual de la televisión, además de una extensa trayectoria teatral.

También se sentará en la mesa Paula Chaves. La conductora recientemente dejó Olga, el canal de streaming del que formaba parte, para enfocarse en un nuevo proyecto que tiene previsto su lanzamiento para octubre.

Su participación llega en un momento de cambios profesionales, por lo que su paso por PH: Podemos Hablar podría aportar detalles sobre esta nueva etapa y sobre los desafíos que implica su próximo proyecto.

Tuli Acosta, Chino Leunis y Turco Naim completan la mesa

La lista se completa con Tuli Acosta, Chino Leunis y Turco Naim, tres figuras provenientes de ámbitos diferentes del entretenimiento.

Tuli Acosta aportará la mirada de una generación vinculada directamente con las redes sociales, el streaming y la música. La influencer y cantante logró construir una importante presencia digital y trasladó parte de ese reconocimiento al ámbito artístico.

Por su parte, Chino Leunis cuenta con una extensa trayectoria como conductor de televisión y forma parte de una generación de figuras consolidadas de la pantalla argentina.

Turco Naim completa el grupo desde el humor y la actuación. Con experiencia tanto en televisión como en teatro, el actor será otro de los protagonistas de la charla conducida por Andy Kusnetzoff.

A qué hora ver PH: Podemos Hablar en Telefe

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar podrá verse este sábado 5 de septiembre de 2026 desde las 21.30 por Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente.

El ciclo continúa de esta manera su octava temporada y vuelve a apostar por una combinación de invitados de distintos sectores del espectáculo argentino, con cinco figuras que llegarán al programa para compartir sus historias y hablar sobre sus presentes profesionales.