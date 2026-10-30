Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 30 de octubre 2026

Andy Kusnetzoff recibirá a cinco figuras del espectáculo, el periodismo y las redes sociales en una nueva emisión de PH: Podemos Hablar por Telefe.

PH: Podemos Hablar prepara una nueva emisión por la pantalla de Telefe con Andy Kusnetzoff como conductor y una mesa integrada por figuras del espectáculo, el periodismo y las redes sociales. El encuentro promete conversaciones personales, distintas miradas y un momento de tensión que habría marcado la grabación.

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Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 30 de octubre

La próxima edición de PH: Podemos Hablar contará con cinco invitados:

Benjamín Amadeo

Josefina "La China" Ansa

Rafael Ferro

Mercedes Funes

Santiago Maratea

Los participantes compartirán el espacio con Andy Kusnetzoff y formarán parte de las consignas que caracterizan al ciclo de Telefe. Como es habitual, el programa reunirá personalidades de diferentes ámbitos para generar conversaciones sobre sus trayectorias, experiencias personales y situaciones que atravesaron a lo largo de sus vidas.

La combinación de artistas, periodistas e influencers anticipa una emisión con temas variados. Además de las historias individuales, la dinámica del formato suele dar lugar a intercambios espontáneos y debates entre los invitados, especialmente cuando las preguntas abordan cuestiones de actualidad o episodios que tuvieron repercusión pública.

Qué pasó entre Santiago Maratea y La China Ansa durante la grabación

Uno de los momentos más comentados de esta grabación tuvo como protagonistas a Santiago Maratea y Josefina "La China" Ansa. Según trascendió, ambos mantuvieron un fuerte cruce durante una de las consignas del programa, al punto de que la producción tuvo que interrumpir momentáneamente el rodaje.

El conflicto comenzó cuando la periodista le hizo preguntas al influencer sobre las colectas solidarias que encabezó en los últimos años. Entre los temas mencionados apareció la campaña de 2023 destinada a Independiente, que había generado cuestionamientos públicos relacionados con la administración de los fondos.

Maratea manifestó su incomodidad ante el planteo y consideró que las consultas hacían referencia a las acusaciones que recibió por aquella iniciativa. La conversación fue subiendo de tono y Andy Kusnetzoff tuvo que intervenir para intentar tranquilizar a los participantes y continuar con la grabación.

Durante el intercambio, el influencer explicó el motivo de su reacción: "Ella no me acusó, pero habló de algo de lo que se me acusa", sostuvo.

Qué dijo La China Ansa sobre su discusión con Santiago Maratea

Santiago Maratea y La China Ansa protagonizaron un tenso intercambio durante la grabación de PH, a raíz de las preguntas sobre las colectas solidarias del influencer.

Después del episodio, Josefina Ansa dio su versión de lo sucedido durante una entrevista en el programa Sálvese quien pueda, emitido por América TV.

La periodista negó haber tenido intenciones de cuestionar o acusar al influencer y explicó que su intervención respondía a una de las propuestas habituales de PH: Podemos Hablar. Según detalló, la consigna consistía en plantear un ejercicio de cambio de roles para que Maratea pudiera reflexionar sobre sus propias decisiones.

"Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él a él mismo", aclaró Ansa.

De esta manera, la periodista buscó diferenciar su pregunta de una investigación sobre las colectas solidarias y explicó que el objetivo era generar una reflexión personal.

A qué hora y dónde ver PH: Podemos Hablar

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar podrá verse por Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente de las entrevistas y las actividades grupales.

El formato combina relatos personales, preguntas sobre experiencias de vida y consignas que buscan generar intercambios entre invitados que no necesariamente comparten el mismo ámbito profesional.

En esta oportunidad, la presencia de Santiago Maratea y La China Ansa suma un ingrediente especial por el cruce que protagonizaron durante la grabación. Las declaraciones de ambos permiten anticipar uno de los momentos más comentados de la emisión, que también contará con las participaciones de Benjamín Amadeo, Rafael Ferro y Mercedes Funes.