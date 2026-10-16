Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 3 de octubre 2026

Andy Kusnetzoff vuelve a conducir PH: Podemos Hablar por Telefe, con una nueva mesa de invitados de distintos ámbitos del espectáculo, el periodismo y la música.

PH: Podemos Hablar prepara una nueva emisión con figuras del espectáculo, el periodismo y la música para renovar la competencia por el rating del sábado por la noche. Con Andy Kusnetzoff al frente, Telefe apuesta por una mesa diversa, con historias personales, anécdotas y opiniones que buscarán captar la atención de la audiencia.

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Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 3 de octubre

La nueva edición de PH: Podemos Hablar reunirá a cinco personalidades con trayectorias diferentes, que compartirán sus experiencias en el tradicional punto de encuentro del programa. La propuesta combinará entretenimiento, actualidad y relatos de sus vidas profesionales.

Los invitados anunciados para esta emisión son:

Andy Chango: músico y artista conocido por sus opiniones espontáneas y su particular sentido del humor.

Mónica Gutiérrez: periodista de extensa trayectoria, con experiencia en la cobertura de noticias y el análisis de la actualidad.

Gonzalo Heredia: actor reconocido por sus trabajos en ficciones de la televisión argentina.

Charlotte Caniggia: figura mediática e influencer que ganó popularidad por sus participaciones en distintos programas de entretenimiento y realities.

Luciana Rubinska: periodista especializada en deportes, con experiencia en el análisis de la actualidad deportiva.

La combinación de perfiles promete conversaciones con distintos enfoques y experiencias, una de las características centrales del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

Andy Kusnetzoff busca competir con Juana Viale en el rating del sábado

La presencia de figuras del espectáculo, el periodismo y la música forma parte de la estrategia de Telefe para fortalecer su propuesta de entretenimiento durante el prime time del fin de semana.

En esta oportunidad, PH: Podemos Hablar tendrá como competidor a La Noche de Mirtha, el programa de El Trece que estará conducido por Juana Viale. La disputa entre ambos formatos vuelve a poner el foco en la elección de los invitados y en la capacidad de cada ciclo para generar momentos atractivos para el público.

Los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 17 de octubre: Andy Chango, Mónica Gutiérrez, Gonzalo Heredia, Charlotte Caniggia y Luciana Rubinska participarán de la nueva emisión.

Mientras el programa de Kusnetzoff se caracteriza por reunir personalidades de distintos ámbitos en un espacio de conversación, el ciclo de El Trece mantiene la tradición de las entrevistas y las cenas televisivas vinculadas históricamente a Mirtha Legrand.

En ese escenario, la selección de invitados adquiere un papel importante para captar la atención de los televidentes y generar repercusiones durante el fin de semana.

Qué se puede esperar de la nueva emisión de PH: Podemos Hablar

El formato de PH: Podemos Hablar propone encuentros en los que los participantes responden consignas, recuerdan episodios de sus vidas y comparten opiniones sobre diferentes temas. Las intervenciones suelen dar lugar a intercambios entre los invitados, con anécdotas vinculadas a sus carreras y experiencias personales.

La presencia de Andy Chango y Charlotte Caniggia suma dos perfiles asociados al entretenimiento y a la televisión, mientras que Mónica Gutiérrez y Luciana Rubinska aportan sus recorridos en el periodismo. Por su parte, Gonzalo Heredia representa el mundo de la actuación y la ficción nacional.

Esta variedad puede dar lugar a conversaciones sobre la actualidad, la exposición pública, el trabajo en los medios y las experiencias detrás de escena. Sin embargo, los temas específicos que se abordarán durante la emisión no fueron detallados en la información disponible.

A qué hora y dónde ver PH: Podemos Hablar en Telefe

PH: Podemos Hablar se emite por la pantalla de Telefe y tiene a Andy Kusnetzoff como conductor. La entrega anunciada para el sábado 3 de octubre de 2026 apunta a reunir a cinco invitados en una nueva noche de entrevistas y entretenimiento.

La propuesta buscará destacarse en una franja horaria de fuerte competencia televisiva, con una mesa integrada por representantes de distintos ámbitos. Las conversaciones, las anécdotas y las posibles revelaciones serán algunos de los principales atractivos de una emisión que apuesta por la diversidad de voces para convocar a la audiencia.